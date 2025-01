Córka Kaczyńskiej zakochana! Jej chłopak pochodzi z Korei

Marta Kaczyńska ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Pierwsze zawarła jeszcze w czasie studiów. Była bardzo młoda, gdy wyszła za mąż i urodziła pierwsze dziecko. Być może część osób pamięta, jak w 2005 roku Kaczyńska pojawiła się z ówczesnym mężem i malutką córeczką Ewą na plakatach i bilbordach wyborczych ojca Lecha Kaczyńskiego, który walczył w wyborach prezydenckich.

Wydawało się, że prawniczka i jej mąż tworzą rodzinę jak z obrazka, ale prawda była inna. Para się rozstała, doszło do rozwodu, a do tego wybuchł skandal, ponieważ na jaw wyszło, że córka urodzona w małżeństwie, nie jest dzieckiem męża Kaczyńskiej.

Kaczyńska ma za sobą trzy małżeństwa

Prawniczka postanowiła jednak dać sobie szansę i związała się z kolegą po fachu, prawnikiem Marcinem Dubienieckim, który to miał okazać się ojcem starszej wnuczki Kaczyńskich. Ślub Kaczyńskiej i Dubienieckiego odbył się w 2007 roku. Z tego związku na świat przyszła kolejna córka Marty, Martyna. To małżeństwo również zakończyło się rozwodem, do którego doszło w 2016 roku. Już rok później zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia na temat tego, że Kaczyńska znów jest zakochana! W lipcu 2018 roku, wzięła ślub cywilny Piotrem Zielińskim, krótko po ślubie na świat przyszedł syn pary Stanisław.

Córka Kaczyńskiej podbija świat! W Korei znalazła swoje miejsce na ziemi

Najstarsza córka Marty Kaczyńskiej, Ewa, to już dorosła kobieta. Od pewnego czasu mieszka i studiuje w Korei Południowej. Jest studentką prestiżowej uczelni Yonsei University w Seulu, to uczelnia założona w 1957 roku. Oprócz studiów dziewczyna w wolnych chwilach realizuje się jako modelka! Trzeba przyznać, że radzi sobie doskonale. Widać, że życie w Korei bardzo jej odpowiada, co więcej, Ewa jest zakochana i od czasu do czasu chwali się w sieci wspólnymi zdjęciami ze sowim chłopakiem z Korei. Para doskonale do siebie pasuje!