Córka oddała premierowi auto. Lexus wrócił do Małgorzaty Tusk! [ZDJĘCIA]

Lexus wrócił do rodziny premiera

Teraz wszystko się wyjaśniło. Jak ustalił „Super Express”, Lexus był ostatnio używany przez córkę premiera, Katarzynę Tusk (38 l.), oraz jej męża, Stanisława Cudnego. Małżonkowie intensywnie korzystali z pojazdu, co potwierdzają zdjęcia wykonane przez naszego reportera pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Na fotografiach widać, jak para wyjmuje z Lexusa swoje rzeczy i przenosi je do zaparkowanego obok rang rovera. Przeniesione zostały między innymi dziecięce foteliki, co jednoznacznie wskazuje, że auto służyło im na co dzień.

Trzęsienie ziemi w SOP. Ujawniamy kulisy tej sprawy: "Premier wściekł się na szefa MSWiA po kradzieży jego lexusa"

Samochód sprawdzony przez służby

Zastanawialiśmy się, dlaczego Małgorzata Tusk wciąż jeździła autem z wypożyczalni, mimo że jej Lexus został odzyskany przez policję już dwa dni po kradzieży. Wydawało się, że samochód musiał być drobiazgowo sprawdzony przez służby, zanim wróci do użytku. Tymczasem okazało się, że przez ten czas korzystała z niego rodzina premiera. Lexus był w rękach Katarzyny Tusk i jej męża, którzy najwyraźniej porozumieli się z Donaldem i Małgorzatą Tusk, że mogą z niego tymczasowo korzystać. Teraz pojazd znów zaparkował pod sopocką rezydencją premiera. Czy to oznacza, że Małgorzata Tusk wróciła za kierownicę swojego ulubionego auta? Wszystko na to wskazuje. Lexus wrócił do właścicielki. Zdjęcia mówią same za siebie — auto znów jest w rękach Tusków, ale tym razem tych najstarszych w rodzinie.

