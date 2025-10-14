Córka oddała premierowi auto. Lexus wrócił do Małgorzaty Tusk! [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-10-14 12:20

Luksusowe auto Małgorzaty Tusk (68 l.) zostało skradzione na początku września. Choć policja szybko odzyskała pojazd, żona premiera Donalda Tuska (68 l.) przez długi czas nie wróciła za jego kierownicę. Zamiast tego poruszała się wynajętym Volvo, co wzbudziło niemałe zdziwienie. Dlaczego nie korzysta z odzyskanego auta? Czy Lexus był uszkodzony? A może służby wciąż prowadziły jakieś czynności?

Lexus wrócił do rodziny premiera

Teraz wszystko się wyjaśniło. Jak ustalił „Super Express”, Lexus był ostatnio używany przez córkę premiera, Katarzynę Tusk (38 l.), oraz jej męża, Stanisława Cudnego. Małżonkowie intensywnie korzystali z pojazdu, co potwierdzają zdjęcia wykonane przez naszego reportera pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Na fotografiach widać, jak para wyjmuje z Lexusa swoje rzeczy i przenosi je do zaparkowanego obok rang rovera. Przeniesione zostały między innymi dziecięce foteliki, co jednoznacznie wskazuje, że auto służyło im na co dzień.

Samochód sprawdzony przez służby

Zastanawialiśmy się, dlaczego Małgorzata Tusk wciąż jeździła autem z wypożyczalni, mimo że jej Lexus został odzyskany przez policję już dwa dni po kradzieży. Wydawało się, że samochód musiał być drobiazgowo sprawdzony przez służby, zanim wróci do użytku. Tymczasem okazało się, że przez ten czas korzystała z niego rodzina premiera. Lexus był w rękach Katarzyny Tusk i jej męża, którzy najwyraźniej porozumieli się z Donaldem i Małgorzatą Tusk, że mogą z niego tymczasowo korzystać. Teraz pojazd znów zaparkował pod sopocką rezydencją premiera. Czy to oznacza, że Małgorzata Tusk wróciła za kierownicę swojego ulubionego auta? Wszystko na to wskazuje. Lexus wrócił do właścicielki. Zdjęcia mówią same za siebie — auto znów jest w rękach Tusków, ale tym razem tych najstarszych w rodzinie.

