Córka Roberta Bąkiewicza zwróciła się wprost do prezydenta! Emocje wzięły górę

Córka Roberta Bąkiewicza, Blanka Bąkiewicz, wyraziła wdzięczność prezydentowi za podjętą decyzję. W swoim wpisie na platformie X napisała: "Dziękuję, Panie Prezydencie, za ułaskawienie mojego Taty od haniebnego, całkowicie bezpodstawnego i bezprawnego wyroku". Dodała również, że wypowiada się w imieniu całej rodziny, w tym matki i młodszego rodzeństwa, podkreślając ulgę związaną z ułaskawieniem ojca.

- Dziękuję w swoim imieniu, w imieniu mojej Mamy i mojego młodszego rodzeństwa, które dziś może wreszcie spokojnie zasnąć. Z wiarą, że prawda wciąż jeszcze cokolwiek znaczy. Że w tym coraz bardziej pokręconym świecie – sprawiedliwość może i musi w końcu zwyciężyć - czytamy.

W swoim oświadczeniu Blanka Bąkiewicz odniosła się również do obecnej sytuacji politycznej, krytykując działania rządu. "To nie był tylko wyrok na mojego Tatę. To był wyrok na naszą rodzinę, wartości, które reprezentujemy, i miliony osób, które myślą podobnie" – stwierdziła. Dodała także, że próby "złamania" ich rodziny nie powiodą się.

Ułaskawienie Roberta Bąkiewicza

Robert Bąkiewicz został skazany w marcu 2022 roku za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki znanej jako Babcia Kasia podczas protestów w 2020 roku. Wyrok uprawomocnił się w listopadzie 2023 roku. Oprócz kary ograniczenia wolności, obejmował również obowiązek zapłaty 10 tys. złotych nawiązki na rzecz poszkodowanej oraz zwrot kosztów procesu.

Ułaskawienie prezydenckie dotyczy jedynie kary ograniczenia wolności. Oznacza to, że Robert Bąkiewicz nadal będzie zobowiązany do zapłaty zasądzonej nawiązki. Ponadto, zgodnie z informacjami, ułaskawienie nie spowoduje zatarcia skazania.

Kim jest Blanka Bąkiewicz?

Blanka Bąkiewicz jest koordynatorką w organizacji CitizenGO, która promuje wartości konserwatywne, takie jak ochrona życia i rodziny. Organizacja ta wyraża sprzeciw wobec małżeństw osób tej samej płci, aborcji i eutanazji.

