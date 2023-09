Córka Romana Giertycha sprzedaje swoje obrazy. Karolina robi to, by pomóc tacie

Kampania wyborcza jest rozpędzona i idzie pełną parą. Kolejne ugrupowania prezentują swoje listy wyborcze. Wiadomo, że w wyborach do Sejmu ze świętokrzyskiego z ramienia KO chce startować Roman Giertych. Jego kandydatura wzbudziła ogromne emocje, bo najpierw, zanim trafił w kręgi zainteresowania KO, miał startować do Senatu w ramach paktu senackiego. Koniec końców, to Donald Tusk ogłosił Giertycha jako kandydata Koalicji Obywatelskiej w czasie swojego wiecu, jak mówił, chce, by Giertych zmierzył się w regionie z prezesem PiS: - Żebyś nie czuł się samotny, żebyś poczuł się trochę lepiej - i robię to tylko dla ciebie, Jarosławie Kaczyński - wystawię na tej liście, na naszej liście, twojego wicepremiera Romana Giertycha na ostatnim miejscu - mówił Tusk.

Córka Giertycha wspiera ojca. Chce sprzedać swoje obrazy!

Następnie o Giertychu zrobiło się głośno, bo pojawiły się uwagi, że przed laty mocno mówił on o aborcji, a stanowisko KO w tej sprawie jest zupełnie inne. Marcin Kierwiński (47 l.), sekretarz generalny PO zapowiedział w Radiu Plus, że po wyborach przywrócone będą prawa kobiet, w tym prawo do aborcji: - Myślę, że wszystko będzie dobrze i Roman Giertych wystartuje z naszych list w woj. świętokrzyskim – mówił Kierwiński. W tej kwestii głos zabrała nawet córka Romana Giertycha, która pojawiła się w jego nagraniu i powiedziała: - Mój tata wygląda na takiego surowego, konserwatywnego, ale tak naprawdę jest osobą bardzo ciepłą i ma otwarty umysł. A jeżeli chodzi o prawa kobiet, to jest nas w domu cztery: moja mama, ja i moje dwie siostry, no więc raczej go przypilnujemy - mówiła Karolina Giertych.

To jednak nie wszystko, bo dziewczyna chce jeszcze bardziej włączyć się w pomoc ojcu. Okazuje się, że teraz chce wystawić na licytację własnoręcznie namalowane obrazy, które stworzyła latem będąc we Włoszech.

- Obiecałam, że będę sprzedawała moje obrazy, by wesprzeć kampanię mojego taty. Wszystkie one są namalowane farbami olejnymi w formacie 60 na 40. Namalowałam je na wakacjach we Włoszech w miejscu, które mi się niezwykle spodobało i zainspirowało do ich stworzenia. Wszystkie informacje będą podane na Twitterze, detale sprzedaży, Bardzo dziękuje za wspieranie mojego ojca oraz jego kampami - powiedziała dziewczyna. Jak wiemy, cena wywoławcza każdego z obrazu to 500zł, licytować można do godz. 16 do wtorku.

Moja córka Karolina, którą już poznaliście, wspiera mnie ze wszystkich sił.Przeczytajcie proszę jej tt i obejrzyjcie filmik na YouTube. https://t.co/HkfuhOAANL— Roman Giertych (@GiertychRoman) September 2, 2023

