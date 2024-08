Kasia Tusk jest szczęśliwą żoną i matką. Od lat jest związana z przystojnym Stanisławem, z którym kilka ładnych lat temu wzięła ślub. Uroczystość była owiana tajemnicą i dopiero długo po niej na jaw wyszło, że Kasia została mężatką. Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy córka premiera postanowiła przekazać swoją suknię ślubną na licytację WOŚP, wyznała wtedy, że suknia ma już kilka lat. Tak więc Kasia i Stanisław tworzą zgrany duet i wspólnie wychowują dwie urocze córeczki. Można ich spotkać, gdy całą rodziną chodzą na spacery, do parku, na plac zabaw, a w lecie na... lody!

Ostatnio rodzinka Kasi Tusk została zauważona właśnie w czasie zabawy. Dziewczynki wybrały się na huśtawki. Siostrzyczki mogły bawić się swobodnie pod czujnym okiem mamy i taty. Nie obyło się też bez lodów! Na co dzień Kasia dba o to, by jej bliscy zdrowo się odżywiali i prowadzili aktywny styl życia. Wiadomo, że warto do tego podchodzić z głową i jeśli pilnujemy tego, to małe odstępstwo od reguły nie zaszkodzi, wszak wszystko jest dla ludzi.

Bliscy Kasi Tusk w bieli niczym rodzina królewska!

To, na co zwróciliśmy uwagę patrząc na najnowsze zdjęcia rodziny Kasi Tusk to ich stroje. Cała rodzinka ubrała była na biało! Wyglądali, nawet w czasie beztroskiej zabawy, bardzo elegancko i z klasą. Wszak biel to doskonały wybór szczególnie w lecie. Na biel często stawia też rodzina królewska.

Jak stylizację Kasi i jej rodziny ocenia ekspert? Projektant mody Daniel Jacob Dali przyznaje, że jeden element by zmienił, chodzi o buty:

- Byłoby dobrze, gdyby nie japonki Kasi oraz jej męża. Wyszły dawno z mody, a wręcz są uznawane za bardzo “passé”. Z całej czwórki najlepiej wyglądały wnuczki premiera. Zdecydowanie lepiej od rodziców. W modnych białych sukienkach na ramiączkach z wyhaftowanymi motywami kwiatków. To sukieneczki idealne na lato. Do tego mają sandały w najmodniejszych kolorach tego sezonu.