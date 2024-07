Porównaliśmy suknie ślubne córek polityków. Kasia Tusk, Ola Morawiecka czy Marta Kaczyńska - która miała najpiękniejszą kreację?

Ślub to wielkie wydarzenie w życiu człowieka. Nieraz panny młode jeszcze na długo przed ślubem planują ten dzień w najdrobniejszych szczegółach. Jedną z rzeczy, które zdecydowanie spędzają przyszłym żonom sen z powiek jest... wybór sukni ślubnej! Każda panna młoda marzy o tym, by w dniu ślubu wyglądać jak z bajki. Wybór sukni ślubnej nie jest prosty, bo w salonach wieszaki aż uginają się od modeli, a do tego często panny młode stawiają na indywidualne projekty. Śluby mają już za sobą córki czołowych polskich polityków: prezydentów i premierów. O ślubach i weselach dzieci polityków zawsze jest głośno, bo to niekiedy wydarzenia rosnące do poziomu wręcz wydarzeń politycznych. My zebraliśmy kilka przykładów ślubów córek polityków, a w galerii, którą możecie zobaczyć niżej zgromadziliśmy zdjęcia ze ślubów. Widać na nich jak na dłoni, jak pięknie wyglądały córki: Tuska, Morawieckiego, Wałęsy, Kwaśniewskiego i Kaczyńskiego.

Ola Kwaśniewska i Kuba Badach to małżonkowie z najdłuższym stażem

Najdłuższy staż małżeński ma Aleksandra Kwaśniewska, która ślub z muzykiem Kubą Badachem wzięła w 2012 roku. Ich ślub był utrzymywany w tajemnicy, ale media i tak dowiedziały się o tym, gdzie i kiedy córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich powie sakramentalne "tak". Bo Ola i Kuba pobrali się w kościele i to w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Ślub Kasi Tusk był przez lata utrzymywany w tajemnicy

Również kilka ładnych lat po ślubie jest córka Donalda i Małgorzaty Tusków, Kasia Tusk. Blogerka, która jest znawczynią mody postawiła na suknię ślubną klasyczną z elementami koronki. Kiedy Kasia poślubiła swego męża Staszka Cudnego? Ten ślub długo był utrzymywany w tajemnicy i dopiero w 2019, gdy na licytację WOŚP postanowiła przekazać swoją suknię, wspomniała też wtedy, że suknia ma już ponad pięć lat. Jak wówczas wyjaśniła, górę jej sukni zaprojektowała znana projektantka Gosia Baczyńska. Do uszycia zostały użyte francuskie, jedwabne koronki! Dół sukni stworzyła natomiast Magdalena Socha-Włodarska z Warsaw Poet, a wykonana została z kremowej organzy.

Marta Kaczyńska ma za sobą trzy śluby. Na trzecim miała suknię za grosze

Aż trzy śluby ma za sobą zaś córka Lecha i Marii Kaczyńskich, bratanica prezesa Jarosława Kaczyńskiego - Marta Kaczyńska. Pierwszy raz brała ślub jeszcze w czasie studiów z ukochanym Piotrem, następnie jej mężem był adwokat Marcin Dubieniecki. Zaś w 2018 odbył się trzeci ślub Marty i Piotra Zielińskiego. Para pobrała się w Warszawie, w USC w Warszawie. Marta Kaczyńska nie szalała z suknią, wybrała suknię ślubną z pracowni polskiej marki Everyday Official. Najpewniej nie wydała na nią wiele, bo za kreację o kroju ślubnej sukni Marty Kaczyńskiej, ale w innym kolorze, trzeba było wtedy zapłacić 429 zł.

Córka Wałęsy ma męża Lecha Wałęsę

W 2019 roku odbył się zaś ślub jednej z czterech córek Lecha i Danuty Wałęsów, Magdaleny. Magda poślubiła Lecha, który przyjął po ślubie nazwisko żony, i został Lechem Wałęsą. Uroczystość ślubna odbyła się w wyjątkowym miejscu, bo w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Była to skromna, rodzinna uroczystość. Zdjęcia z niej zobaczycie tu - kliknij. Córka Wałęsy wybrała skromną, prostą sukienkę, a w włosy miała wpięty kwiatek.

Córka Morawieckiego dopiero co świętowała pierwszą rocznicę ślubu

Najkrótszy staż małżeński ma zaś córka Mateusza i Iwony Morawieckich, bo Ola Morawiecka dopiero rok temu brała ślub. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowała swojemu wieloletniemu ukochanemu Dariuszowi. Uroczystość odbyła się w kościele św. Andrzeja Boboli w Warszawie, a po nim odbyło się wesele na 150 osób! Wśród gości nie zabrakło prezesa PiS. Ola podobnie jak jej poprzedniczki postawiła na kreację tradycyjną, ozdobioną koronką. Suknia ślubna Morawieckiej była w typie księżniczki.

ZOBACZCIE ŚLUBNE SUKNIE WSZYSTKICH CÓREK POLITYKÓW

