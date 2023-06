Wzruszony Mateusz Morawiecki odprowadził córkę do ołtarza! Niezapomniana chwila

Ślub córki to chyba dla każdego ojca niezwykle ważne, jak i wzruszające wydarzenie. Mateusz Morawiecki zaś miał bardzo ważną rolę podczas uroczystości – odprowadził Olę do ołtarza. Według tradycji oznacza to, że oddał córkę pod opiekę męża, który od tej pory zawsze będzie ją wspierał i stał przy jej boku. Widać, że to było niezwykłe przeżycie dla premiera! Pękał z dumy, gdy córka trzymała go pod ramię, promienieją z radości w białej sukni.

Sam Mateusz Morawiecki także prezentował się nienagannie – ciemny garnitur i białą koszulę uzupełnił pasującą muszką pod szyją, białą poszetką, a na nogach miał błyszczące lakierki. Nie zabrakło także eleganckiego zegarka. Z pewnością zdjęcie, na którym szykuje się z córką do ruszenia kościelną nawą będzie jednym z jego ulubionych.

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej