Czy Klaudia Jachira ma dzieci? Szokujące wyznanie posłanki Zielonych

Klaudia Jachira i gorące ujęcia z planu serialu

Klaudia Jachira w Sejmie jest od 2019 roku, a od niedawna reprezentuje ugrupowanie Zielonych, z którym już wcześniej blisko współpracowała. Zanim pochodząca z Wrocławia posłanka trafiła do wielkiej polityki, bez powodzenia ubiegała się o mandat z listy Nowoczesnej Ryszarda Petru. Wcześniej Klaudia Jachira zawodowo spełniała się jako aktorka. Widzom szczególnie zapadły w pamięci gorące ujęcia z planu serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Posłanka grała tam seksowną pielęgniarkę, która próbuje uwieść jednego z pacjentów. (Tu zobaczysz zdjęcia i wideo z rozpalającej zmysły sceny z udziałem Klaudii Jachiry).

Klaudia Jachira dzieci, partner. Szczere wyznanie

O ile o karierze aktorskiej i politycznej Klaudii Jachiry wiadomo sporo, to trudno doszukać się informacji o jej życiu prywatnym. Posłanka raczej nic nie mówi o swoich związkach i perypetiach miłosnych. W dużym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" wyznała kiedyś, że w szkolnych latach się zakochiwała. Czy teraz ma partnera? Nic na ten temat nie wiadomo. W jednym z nielicznych osobistych wyznań posłanka wspomniała za to o dzieciach. Czy Klaudia Jachira ma dzieci? W 2019 roku na Facebooku wyłożyła kawę na ławę. - Nie mam nawet syndromu mamusi jak większość moich bezdzietnych znajomych. Ok, mam wróble za oknem i kwiatki. To jest mój max, jeżeli chodzi o opiekę. Mówią, zmieni ci się. Nie zarzekam się, ale jak "mi się zmieni", to będę się wtedy martwić - napisała parlamentarzystka. O co chodzi z tym zmartwieniem? Klaudia Jachira przytacza argument, które zniechęca część ludzi do posiadania potomstwa. - Tak, martwić, bo uważam, że w dzisiejszym zagrożonym katastrofą klimatyczną świecie, posiadanie dzieci to egoizm. Ziemia jest przeludniona, coraz więcej terenów będzie niezdatne do zamieszkania i raczej powinno się zachęcać ludzkość do ograniczenia prokreacji. Czy zastanawiacie się, na jaki świat sprowadzacie dzieci? Jak przyjdzie im żyć na umierającej planecie? - tłumaczyła i pytała kontrowersyjna posłanka Zielonych.

Poniżej prezentujemy gorące ujęcia Klaudii Jachiry z planu serialu, w którym grała seksowną pielęgniarkę