Daniel Martyniuk powiedział co sądzi o Donaldzie Tusku i Karolu Nawrockim. "Zaskoczył"

- Daniel Martyniuk wyraził zaskakującą opinię o Donaldzie Tusku i Karolu Nawrockim w ulicznej sondzie.
- Syn Zenka Martyniuka ocenił Tuska jako "nowoczesnego" i "reprezentatywnego", a Nawrockiego jako "spoko".
- Prowadzący sondę był zaskoczony pozytywnym nastawieniem Daniela Martyniuka do polityków.
Daniel Martyniuk zdradził swoją opinię o Donaldzie Tusku
Na kanale youtube'owym PRZEKananał Bartłomiej Graczak pytał w sondzie przechodniów jak oceniają rządy premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Tak się złożyło, że akurat pod Galerią Wileńską w Warszawie był syn Zenka Martyniuka - Daniel - który wyraził swoją, dosyć zaskakującą opinię o politykach.
Zapytany o to, "czy Donald Tusk jest dobrym premierem", odpowiedział "oczywiście, że tak".
- Nie wiem, akurat lubię go, nie mam takiego większego zdania, ale jest w porządku człowiekiem. Jest nowoczesny taki, inny niż wszyscy, wyróżnia się - powiedział Daniel Martyniuk zapytany o uzasadnienie swojej odpowiedzi.
Po pytaniu o to, co udało się ekipie rządzącej zrealizować w dwa lata, syn Zenka Martyniuka przyznał, że "nie ma pojęcia".
- Czyli jest europejski, uśmiechnięty i to wystarczy - zapytał prowadzący sondę.
- I reprezentatywny - odparł Daniel Martyniuk.
Daniel Martyniuk powiedział także, co sądzi o Karolu Nawrockim. "Zaskoczył:
Syn gwiazdora disco polo zdradził także swoją opinię o prezydencie Karolu Nawrockim. Daniel Martyniuk zgodził się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki "jest reprezentatywny" oraz dodał, że "też jest spoko".
- Czyli wszyscy spoko? - zapytał prowadzący
- Dokładnie odpowiedział - Daniel Martyniuk.
Jak powiedział później Bartłomiej Graczak z PRZEkanału, odpowiedzi go wyraźnie zaskoczyły: "Tego lubi, tamtego lubi. No zaskoczył".