Daniel Martyniuk powiedział co sądzi o Donaldzie Tusku i Karolu Nawrockim. "Zaskoczył"

2026-01-31 15:01

W ulicznej sondzie programu internetowego PRZEkanał, przechodnie w Warszawie pod Galerią Wileńską byli pytani o to co uważają o Donaldzie Tusku, czy Karolu Nawrockim. Okazało się, że przez przypadek przed kamerą stanął syn Zenka Martyniuka - Daniel i wyraził swoje zdanie o politykach.

Daniel Martyniuk zdradził swoją opinię o Donaldzie Tusku

Na kanale youtube'owym PRZEKananał Bartłomiej Graczak pytał w sondzie przechodniów jak oceniają rządy premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego. Tak się złożyło, że akurat pod Galerią Wileńską w Warszawie był syn Zenka Martyniuka - Daniel - który wyraził swoją, dosyć zaskakującą opinię o politykach.

Zapytany o to, "czy Donald Tusk jest dobrym premierem", odpowiedział "oczywiście, że tak".

- Nie wiem, akurat lubię go, nie mam takiego większego zdania, ale jest w porządku człowiekiem. Jest nowoczesny taki, inny niż wszyscy, wyróżnia się - powiedział Daniel Martyniuk zapytany o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Po pytaniu o to, co udało się ekipie rządzącej zrealizować w dwa lata, syn Zenka Martyniuka przyznał, że "nie ma pojęcia". 

- Czyli jest europejski, uśmiechnięty i to wystarczy - zapytał prowadzący sondę.

- I reprezentatywny - odparł Daniel Martyniuk.

Daniel Martyniuk powiedział także, co sądzi o Karolu Nawrockim. "Zaskoczył:

Syn gwiazdora disco polo zdradził także swoją opinię o prezydencie Karolu Nawrockim. Daniel Martyniuk zgodził się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki "jest reprezentatywny" oraz dodał, że "też jest spoko".

- Czyli wszyscy spoko? - zapytał prowadzący

- Dokładnie odpowiedział - Daniel Martyniuk.

Jak powiedział później Bartłomiej Graczak z PRZEkanału, odpowiedzi go wyraźnie zaskoczyły: "Tego lubi, tamtego lubi. No zaskoczył". 

