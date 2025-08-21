Daniel Nawrocki pojechał odwiedzić Andrzeja Dudę w Krakowie. O tym rozmawiali

Pierwsze weto Nawrockiego

W czwartek 21 sierpnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zdecydował się podpisać pierwsze 21 ustaw przedstawionych mu przez rząd Donalda Tuska. Tłumaczył przy tym, że jedną z rozpatrzonych ustaw zdecydował się zawetować. - Ustawa wiatrakowa jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu - oznajmił (WIĘCEJ: PILNE oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego! Jest pierwsze weto!). Decyzja prezydenta Nawrockiego mocno nie przypadła do gustu premierowi Donaldowi Tuskowi. Ten w bardzo mocnym wpisie na platformie X zdecydował się uderzyć w głowę państwa.

Daniel Nawrocki w Krakowie

W tym niewątpliwie ważnym dla Karola Nawrockiego dniu jego syn Daniel postanowił pojechać do Krakowa, celem odwiedzenia poprzedniego prezydenta Polski. Spotkaniem tym pochwalił się sam Andrzej Duda w swoich mediach społecznościowych. - Cieszę się, że mogłem dziś gościć w Krakowie Daniela Nawrockiego. Rozmawialiśmy o książce „To ja” i życiu krakowianina po prezydenturze. Szczegóły niebawem w programie #NawrockiwPolsce. Pozdrowienia dla Prezydenta Karola Nawrockiego! - napisał Duda, dołączając do wpisu wspólne zdjęcie.

Cieszę się, że mogłem dziś gościć w Krakowie @DanielNawrocki_ 👍. Rozmawialiśmy o książce „To ja” https://t.co/HetFBTcAZE i życiu krakowianina po prezydenturze. Szczegóły niebawem w programie #NawrockiwPolsce. Pozdrowienia dla Prezydenta @NawrockiKn! pic.twitter.com/tuJWUDQuch— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 21, 2025

Kim jest Daniel Nawrocki, najstarsze dziecko Karola Nawrockiego?

Daniel Nawrocki urodził się w 2003 roku. Jest synem Marty Nawrockiej i przeszywanym dzieckiem Karola Nawrockiego. Choć Karol Nawrocki nie jest biologicznym ojcem Daniela, to wychowuje go od drugiego roku życia. - Jestem ojcem wspaniałego syna, Daniela, który ma 21 lat. Bardzo go kocham. Bez niego nie wyobrażam sobie życia. Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem. Nie znam innego życia, jak z Danielem, a on nie zna innego ojca, jak ja - mówił w jednym z wywiadów obecny prezydent.

Na co dzień Daniel Nawrocki jest studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i udziela się w gdańskiej “Gazecie Morskiej”. W 2024 roku kandydował w wyborach samorządowych do Rady Miasta Gdańska z listy PiS, ale bezskutecznie. W tym samym roku został radnym dzielnicy Siedlce w Gdańsku.

