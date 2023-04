Donald Tusk z Myszką Minnie

Szef Platformy Obywatelskiej zdaje sobie sprawę z tego, że należy dbać o więzi rodzinne. W ciągu tygodnia Donald Tusk nie ma zbyt wiele czasu, bo chociaż kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, to politycy już zaczęli spotkania z wyborcami, a Tusk jest jednym z tych, który najwięcej jeździ po Polsce, by rozmawiać z rodakami. Dlatego były premier wykorzystuje wolne chwile na spotkania z rodziną. W niedzielę został zauważony w towarzystwie córki. Kasia Tusk przyjechała do rodziców na obiad, bo wie, jak ważne są kontakty dziadków z wnukami i jak dobrze wpływają one na dzieci. Tusk wie, że przybycie dziewczynek do dziadków to ważna sprawa. Dlatego nie czekał na wnusie z pustymi rękami, a z pluszakiem. Maskotka z pewnością przypadła dziewczynkom, czyli córeczkom Kasi Tusk (36 l.) do gustu. Nie dość, że maskotka od dziadka to znana z kreskówek Myszka Minnie, to jeszcze jest w pięknym, różowym ubranku. O takich przytulankach marzy wszak każda mała dziewczynka. Dziadek Donald jako dziadek na medal doskonale o tym wie. Donald Tusk doskonale wie, jak wywołać radość na buziach wnuczek.

Kaczyński też wybierał pluszaki 10 lat temu. Pogardził Myszką Minnie!

Patrząc na maskotkę w ręku Tuska przypomniało się nam, jak kiedyś to Jarosław Kaczyński wybierał pluszaki dla swoich "wnuczek", czyli córek Marty Kaczyńskiej. Był wówczas w miejscowości Czerwionka-Leszczyn k. Rybnika. Wybrał wtedy dwie maskotki dla Ewy i Martyny, postawił na ruszającymi uszami królika oraz pieska, a pieniądze pożyczył wówczas od współpracowników: - Mam portfel w samochodzie, a coś bym kupił na odpuście - powiedział wówczas. - Pożyczcie mi, ja zaraz wam oddam - zagadnął swoich ludzi. Ale, co ciekawe mógł wybrać też... Myszkę Minnie w różowym ubranku! Dosłownie identyczna, jak zabawka ze zdjęć z Tuskiem, Myszka była na straganie, przed którym stał Kaczyński ponad 10 lat temu, czyli w 2012 roku. Ot, taki przypadek.

