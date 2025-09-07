Donald Tusk pokazał, jak spędza czas z wnuczką. Takie rzeczy oglądają w telewizji

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-07 18:48

Premier Donald Tusk nie może narzekać na brak zajęć. Mimo to zawsze stara się znaleźć czas, który może spędzić ze swoimi bliskimi. Teraz lider PO pochwalił się tym, jak zajmuje się swoją wnuczką. Pokazał też, co razem oglądają. Może zakręcić się łezka w oku!

Donald Tusk

i

Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS Donald Tusk

Donald Tusk nie ma obecnie łatwego czasu. Pojawia się coraz więcej nieprzychylnych jemu samemu i koalicji rządzącej sondaży, wskazując na niezadowolenie Polaków z władzy. To niedobra wiadomość dla polityka, bowiem rekonstrukcja rządu z lipca tego roku miała sprawić, że będzie wręcz odwrotnie. Mimo to premier zdaje się nie tracić optymizmu, pozostaje aktywny w mediach społecznościowych i niemal każdą wolną chwilę poświęca rodzinie.

Donald Tusk z wnuczką

Ostatnio w mediach społecznościowych Donald Tusk pokazał, jak spędza czas z wnuczką. Jak się okazuje, regularnie oglądają pewną starą bajkę.

- To już się stało rodzinną tradycją: oglądanie z dziadkiem w niedzielne popołudnie „Było sobie życie” - napisał.

"Było sobie życie" to francuski serial z lat 80. W bajce każdy element ciała jest pokazany jako osobna postać, dzięki czemu w przystępny sposób pokazuje najmłodszym, jak działa ludzkie ciało. Animacja w doskonały sposób łączy zabawę i edukację, a wiedzę mogę z niej wynieść nie tylko dzieci, ale także młodzież, a nawet dorośli. Serial był także emitowany w Polsce i cieszył się sporą popularnością. Wiele dorosłych z pewnością wzruszy się wspomnieniem tej bajki.

Ostre spięcie z dziennikarzem na konferencji Donalda Tuska! Premier nie wytrzymał

Można się domyślać, że pokazał zdjęcie nieprzypadkowo - być może ma to związek z edukacją zdrowotną, która ostatnio wzbudza sporo kontrowersji.

Internauci reagują

Internauci nie kryli swojego zachwytu postawą Donalda Tuska. "Brawo Panie Premierze! Uczenie dzieci anatomii ludzkiego ciała to nasz obowiązek, a nie wstydliwy temat"; "To jest po prostu dziadek!"; "Wzór dziadka. Wnusie na pewno szczęśliwe"; "Dzięki temu dzieci będą świadome procesów zachodzących w ciele człowieka. Wzorowy dziadek, premier, mąż stanu"; "Cała seria jest genialna. Mój syn oglądał non stop. Teraz to dorosły mężczyzna. W domu są jeszcze płyty DVD" - czytamy w komentarzach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
19 zdjęć
Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka!
Pytanie 1 z 15
Gdzie urodził się Donald Tusk?
R. BOCHENEK: WIERZĘ DONALDOWI TRUMPOWI KONFEDERACJA POWINNA SIĘ OKREŚLIĆ
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK