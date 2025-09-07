Donald Tusk pokazał, jak spędza czas z wnuczką. Takie rzeczy oglądają w telewizji

Donald Tusk nie ma obecnie łatwego czasu. Pojawia się coraz więcej nieprzychylnych jemu samemu i koalicji rządzącej sondaży, wskazując na niezadowolenie Polaków z władzy. To niedobra wiadomość dla polityka, bowiem rekonstrukcja rządu z lipca tego roku miała sprawić, że będzie wręcz odwrotnie. Mimo to premier zdaje się nie tracić optymizmu, pozostaje aktywny w mediach społecznościowych i niemal każdą wolną chwilę poświęca rodzinie.

Donald Tusk z wnuczką

Ostatnio w mediach społecznościowych Donald Tusk pokazał, jak spędza czas z wnuczką. Jak się okazuje, regularnie oglądają pewną starą bajkę.

- To już się stało rodzinną tradycją: oglądanie z dziadkiem w niedzielne popołudnie „Było sobie życie” - napisał.

"Było sobie życie" to francuski serial z lat 80. W bajce każdy element ciała jest pokazany jako osobna postać, dzięki czemu w przystępny sposób pokazuje najmłodszym, jak działa ludzkie ciało. Animacja w doskonały sposób łączy zabawę i edukację, a wiedzę mogę z niej wynieść nie tylko dzieci, ale także młodzież, a nawet dorośli. Serial był także emitowany w Polsce i cieszył się sporą popularnością. Wiele dorosłych z pewnością wzruszy się wspomnieniem tej bajki.

Można się domyślać, że pokazał zdjęcie nieprzypadkowo - być może ma to związek z edukacją zdrowotną, która ostatnio wzbudza sporo kontrowersji.

Internauci reagują

Internauci nie kryli swojego zachwytu postawą Donalda Tuska. "Brawo Panie Premierze! Uczenie dzieci anatomii ludzkiego ciała to nasz obowiązek, a nie wstydliwy temat"; "To jest po prostu dziadek!"; "Wzór dziadka. Wnusie na pewno szczęśliwe"; "Dzięki temu dzieci będą świadome procesów zachodzących w ciele człowieka. Wzorowy dziadek, premier, mąż stanu"; "Cała seria jest genialna. Mój syn oglądał non stop. Teraz to dorosły mężczyzna. W domu są jeszcze płyty DVD" - czytamy w komentarzach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Następne pytanie