Donald Tusk poszedł do knajpy i zamówił… „Jarosław, czy ty to widzisz?”

Donald Tusk ostatnio jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często zamieszcza różne filmiki. Zazwyczaj są związane z polityką, ale nie tylko. W ostatnim postanowił zażartować z jedzenia. – Co jako historyk z wykształcenia odradzam robić na Śląsku? Jeść kluski bez boczku – czytamy, a tle widać byłego premiera zamawiającego, a następnie cieszącego się swojskim posiłkiem. - Zdania nigdy nie zmienię – dodał w poście na Instagramie. Choć filmik miał być przede wszystkim zabawny, wywołał spore poruszenie wśród internautów. „Pan Premier w barze, bez ochrony, przy kluskach? Jarosław ,czy ty to widzisz?” – czytamy w jednym z komentarzy. Inni zaś postanowili wdać w dyskusję na temat jedzenia. „Śląsk potęgą jest i basta. A oprócz śląskich klusek jeszcze lepsze są Ślązaczki”; „Kluski śląskie z zołzą i roladą! To jest to! Ze spyrką też można!”; „Kluski…. nieważne, czy z sosem, boczkiem i/lub zestawie (rolada + modro kapusta) to istny rarytas”; „Rolada, kluski i pyszny sos. Plus kapusta. U nas na Śląsku tak się jadało” – czytamy w komentarzach. Jak widać, Donald Tusk dobrze wie, jak narobić apetytu internautom!

