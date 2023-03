Dramat Jana Pospieszalskiego. Sterczał pół godziny na śniegu, żeby wypłacić 9 tys. zł!

Padliśmy, jak zobaczyliśmy zdjęcia Macieja Orłosia z lat 90. Dziś wygląda to jak z komedii!

Tak wygląda syn Macieja Orłosia. Co za ciacho!

Program odchodzenia od gotówki

O swoich obawach przed utratą tradycyjnej gotówki Pospieszalski opowiedział w felietonie dla tygodnika „Sieci”. - „Bez debaty publicznej po cichu forsowany jest program odchodzenia od gotówki. Forsowany – bo oprócz propagandy, zwanej promocją upowszechniania obrotu bezgotówkowego (celuje w tym Fundacja Polska Bezgotówkowa), wymusza się płatności kartą” – pisze dziennikarz.

Szydło tego nie przemyślała? Chciała wbić szpilę w Tuska, padły słowa o jej kompromitacji

Wpisywał PIN zgrabiałymi palcami

Jako dowód dla swojej tezy Jan Pospieszalski podał przykład: ograniczanie w bankomatach wysokości kwoty wypłacanej za jednym razem. - „Doświadczyłem tego, gdy chciałem wypłacić z bankomatu 9 tys. zł. Okazało się, że bankomat może mi wydać jednorazowo najwyżej 800 zł. Sterczałem pół godziny na ulicy w padającym śniegu ponawiając operację, zgrabiałymi palcami wstukując PIN, zmieniając telefonem w ustawieniach konta limity transakcji, wkładając i wyjmując kartę, oglądając za każdym razem reklamę. Gdy zakładałem konto, nikt mnie nie informował, że moje pieniądze będą w ten sposób dawkowane” – żali się publicysta „Sieci”.

Ograniczenie wolności

W dalszej części felietonu Jan Pospieszalski narzeka na niedawno pomysł przeforsowania przepisów, który miał nałożyć obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku, jeżeli wartość transakcji z przedsiębiorcą przekracza 20 tys. zł. Jego zdaniem to byłoby ograniczeniem wolności.

Rydzyk zareagował w sprawie Jana Pawła II. Wszystko poszło na antenie!

Bohaterowie patrzą z banknotów

Prawicowy dziennikarz podaje wiele argumentów za utrzymaniem płatności gotówkowych: bezpieczeństwo (ryzyko cyberataków na systemy IT) oraz m.in. utratę tożsamości. - „Złotówka – nominały i banknoty – są bowiem tekstami narodowej kultury. Każdorazowe wzięcie monety do ręki to kontakt z polskim orłem w koronie. Z banknotów patrzą na nas bohaterowie naszych historii” – czytamy w felietonie.

Małgorzata Kidawa Błońska: JAN PAWEŁ II JEST DLA MNIE OSOBĄ ŚWIĘTĄ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.