Dramat w domu Bronisława Komorowskiego. "Wszyscy przechorowali", nie udało się zapobiec!

Bronisław Komorowski niedawno po raz siódmy został dziadkiem. Były prezydent ma więc kolejnego członka rodziny, któremu będzie mógł pokazywać świat i opowiadać fascynujące historie. Jak ta o świronie, którą Bronisław Komorowski przytoczył w programie "Politycy od kuchni". Jego najbliżsi myśleli wówczas, że dziadek... świruje. Wszystko przez spichlerz, czyli właśnie... świron. - Tu na wschodzie tak mówiono o spichlerzach. Dzieci i wnuki są przekonane, że dziadek świruje, ale to jest świron - tłumaczył były prezydent. Najwięcej czasu na tego typu opowieści było w trakcie pandemii COVID-19. Wówczas - by uciec przez koronawirusem - w domu Komorowskich w Budzie Ruskiej zamieszkała cała wielka rodzina! Niestety, nie udało się uchronić przed podstępną chorobą. Covidowy dramat na szczęście złagodziła rodzinna miłość i ciepło domowego ogniska. - Wszyscy się tu schroniliśmy przed zarazą, niewiele to dało, bo i tak wszyscy przechorowali, ale był taki moment, że mieszkaliśmy razem. Było to duże wyzwanie i - nie ukrywam - duża przyjemność - podkreślił Bronisław Komorowski, który właśnie rozbudowuje swoją posiadłość w Budzie Ruskiej. - To będzie inwestycja – mówił nieco tajemniczo w rozmowie z "SE" były prezydent. W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka w Budzie Ruskiej Bronisław Komorowski.

Politycy od kuchni - Bronisław Komorowski 2022 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.