Dziennikarz zabrał glos po wybuchu Karola Nawrockiego. "Po raz pierwszy spotkałem się z tak emocjonalną reakcją"

Podczas obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim a dziennikarzem TVN24 Mateuszem Półchłopkiem, który zapytał prezydenta o jego stosunek do prorosyjskich relacji Viktora Orbana.

Prezydent Nawrocki zareagował na pytanie dziennikarza bardzo emocjonalnie i nerwowo, podniesionym głosem i wskazując palcem, oskarżając go o brak uwagi i podkreślając, że "Władimir Putin to zbrodniarz".

Incydent wywołał szeroką dyskusję, a sam dziennikarz Mateusz Półchłopek wyraził zaskoczenie tak emocjonalną reakcją prezydenta, wskazując, że w swojej karierze nie spotkał się z podobnym zachowaniem polityka.

W poniedziałek w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem prezydentów obu państw. Na zakończenie wizyty odbyła się wspólna konferencja prasowa przywódców. Po jej zakończeniu, gdy prezydenci odchodzili od mównic, Mateusz Półchłopek, dziennikarz TVN24, skierował pytanie do prezydenta Karola Nawrockiego. Zapytał, czy "nie przeszkadza mu zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem", nawiązując do odwołanego przez Nawrockiego spotkania z Orbanem w grudniu ubiegłego roku, po tym jak Węgier odwiedził Putina. Wówczas rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, uzasadniał decyzję spotkaniem "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".

Emocjonalna reakcja prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zareagował na pytanie dziennikarza bardzo nerwowo. Najpierw krótko rozmawiał ze swoim rzecznikiem, a następnie ruszył w kierunku dziennikarza, by znaleźć tego, który zadał mu pytanie. Z podniesionym głosem i wskazując palcem, zwrócił się do Półchłopka ze sceny:

- Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? - pytał.

Komentarz dziennikarza TVN24

Po burzy medialnej, jaka przetoczyła się po incydencie, we wtorek do sprawy odniósł się sam Mateusz Półchłopek.

- W swojej kilkunastoletniej pracy dziennikarskiej po raz pierwszy spotkałem się z tak emocjonalną reakcją polityka na moje pytanie, co było dla mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że było ono skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej - skomentował na Twitterze..

Sytuacja ta wywołała dyskusję na temat relacji polityków z mediami oraz granic emocjonalnych reakcji w przestrzeni publicznej.

