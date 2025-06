Ekspert od mody zachwycony domową stylizacją Danuty Wałęsy! Docenił jej luz [ZDJĘCIA]

Danuta Wałęsa nie miała łatwo. Musiała sobie radzić w każdej sytuacji

Danuta Wałęsa zawsze stała przy mężu, który zajmował się wielką polityką. Działał w Solidarności, na której czele stał. Gdy Lech Wałęsa brał udział w wielkich historycznych wydarzeniach, to na żonie spoczywał ciężar zajmowania się domem, a także wychowanie oraz opieka nad gromadką dzieci. Z pewnością lekko jej nie było. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co robi mąż, wiedziała, z czym to się łączy. Niegdyś w jednym z wywiadów, udzielonym po latach, mówiła:

- Takim prawdziwym małżeństwem byliśmy przez 11 lat. Do Sierpnia 80. Porównywałam naszą rodzinę do dłoni zaciśniętej w pięść. Wraz z powstaniem "Solidarności" ta pięść się rozwarła i wszystko się rozlało. Rodzina pozostała, ale była już inna. Był mąż i ojciec, ale już nie ten sam. Rodzina była tylko obok niego. Dzieci były, bo były - wspominała gorzko w 2013 roku, na łamach miesięcznika "Focus".

Dodała wówczas też, że mąż po prostu związał się z... opozycją antykomunistyczną: - Mąż związał się z opozycją, wolnymi związkami pod koniec lat 70. To nie była nasza wspólna decyzja. To była jego wola. O niczym mnie nie informował - komentowała. Wielkim szokiem dla wielu była też książka Danuty Wałęsy, czyli "Marzenia i tajemnice", która to książka nie do końca podobała się byłemu prezydentowi. Jednak Danuta Wałęsa robiła to, co do niej należało, a rodzina była u niej na pierwszym miejscu i tak jest nadal.

Danuta Wałęsa na luzie! Warto brać z niej przykład

Kilka dni temu do domu rodzinnego wpadł Jarosław Wałęsa, najmłodszy z braci Wałęsów, ze swoją żoną i dziećmi. Do sieci wrzucił też zdjęcie z tej wizyty, na którym widać mamą, czyli panią Danutę, jego żonę i dzieci. Cała rodzina buszuje w czereśniach. Dawno niewidziana Danuta Wałęsa wygląda zupełnie normalnie, jak każda kobieta, widać, że w domowym zaciszu stawia na wygodę, także jeśli chodzi o strój. Docenia to także ekspert od mody. Poproszony przez nas o komentarz Daniel Jacob Dali zauważa:

Danuta Wałęsa w domowym ogrodzie z rodziną wygląda, jak każda polska babcia. Na zupełnym luzie w spodniach we wzór kwiatów oraz koszuli w odcieniu różu. Stroiła się całe życie przy mężu, więc teraz na emeryturze, ma okazję na założenie tego w czym jest jej wygodnie. Nie zapomniała o przeciwsłonecznych okularach, co całości dodało nutki modowej - ocenił.

