Ekspert spojrzał na letnie stroje Kasi Tusk i Marianny Schreiber. O rany…

Zarówno Kasia Tusk, jak i Marianna Schreiber mają związek z modą. Ta pierwsza od lat zajmuje się stylem, pokazując swoje stylizacje w sieci, a także prowadząc własną markę odzieżową. Żona ministra Łukasza Schreibera z kolei startowała w „Top model”, a buty na wysokim obcasie to niemal jej znak rozpoznawczy. Ostatnio postanowiły się pochwalić swoimi stylizacjami na lato w mediach społecznościowych.

Kasia Tusk zdecydowała się na luźną niebiesko-białą koszulę, białe szorty, wiązane sandałki i dużą plecioną torbę. Z kolei Marianna Schreiber zdecydowała się podkreślić zgrabną sylwetkę w obcisłej pomarańczowej sukience za kolano, pomarańczowym kapeluszu i klapkach na obcasie. Każda postawiła na swój własny styl. Postanowiliśmy zapytać eksperta, Daniela Jacoba Dali, co sądzi o obu stylizacjach.

- Niestety, Marianna, mimo starań i chęci, pochwaliła się swoim odbiorcom cała w kolorze pomarańczy, który całkowicie nie pasuje do jej tonacji skóry. Wyglądała, jakby wylała na siebie kilka litrów soku z pomarańczy. Czasami dużo nie znaczy dobrze. Gdyby postawiła tylko na pomarańczową sukienkę i dobrała ciemny odcień kapelusza oraz obuwia, byłoby znacznie lepiej – stwierdził projektant.

Jak się okazuje, prosty strój Kasi Tusk bardziej przypadł styliście do gustu. - Kasia Tusk od zawsze pokazuje się w przeróżnych stylizacjach. Chodź czasami zdążyło się jej zaliczyć wpadkę, to tym razem pokazała wszystkim, na czym polega wyczucie stylu i smaku w podążaniu za nowymi trendami z nutką własnej oryginalności – ocenił Daniel Jacob Dali.

Choć wybór Kasi Tusk pozornie może wydawać się nietypowy, całość zachwyciła projektanta. - Czy za duża koszula jak z szafy taty z wywiniętymi mankietami w tym samym odcieniu co kołnierzyk oraz bardzo krótkie spodenki i sznurowane sandały mogą zrobić wrażenie? Absolutnie tak! To idealny look na upalne letnie dni. Wygodny, klasyczny oraz dodający niesamowitego wdzięku i gustu – mówił nam Daniel Jacob Dali.

Ostateczne rozstrzygnięcie modowego pojedynku nie pozostawia złudzeń. – Niestety, całość w tak intensywnym kolorze sprawiła, że oklaski należą się tylko Kasi Tusk za tak nienaganną i fascynującą stylizację – wydał werdykt Daniel Jacob Dali.

Oczywiście, trzeba pamiętać, że najważniejsze to czuć się w swoich ubraniach wygodnie i swobodnie. Przy upałach warto także zadbać, by odzież była przewiewna lub z lekkich, przepuszczających powietrze materiałów.

