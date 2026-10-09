Ekspertka oceniła trening Nawrockiego z Pacquiao. Zwróciła uwagę na ważny szczegół

Prezydent Karol Nawrocki odbył wspólny trening bokserski z Mannym Pacquiao podczas oficjalnej wizyty na Filipinach, a nagranie z tego wydarzenia, opublikowane przez pięściarza, szybko zyskało dużą popularność w internecie.

Ekspertka ds. marketingu politycznego oceniła to spotkanie jako "wizerunkowo ryzykowny kierunek" dla prezydenta, wskazując, że może ono odwrócić uwagę od celów wizyty i skupić się na prywatnych zainteresowaniach.

Ryzyko to wynika z kontrowersyjnych poglądów i działań Manny'ego Pacquiao w przeszłości, w tym jego wypowiedzi na temat osób homoseksualnych oraz wspierania brutalnej polityki antynarkotykowej, co może negatywnie wpłynąć na publiczny wizerunek głowy państwa, niezależnie od osobistych przekonań.

W dniach 6-8 października bieżącego roku, prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką, odbył oficjalną wizytę w Republice Filipin. Harmonogram pobytu obejmował szereg spotkań, z których część była realizowana wspólnie, a część indywidualnie przez prezydenta i pierwszą damę. Jednym z najbardziej komentowanych punktów programu prezydenta było spotkanie oraz wspólny trening bokserski z Mannym Pacquiao, uznawanym za ikonę światowego boksu.

Trening Karola Nawrockiego

Film dokumentujący wspólne ćwiczenia prezydenta Nawrockiego z filipińskim pięściarzem został opublikowany przez samego Pacquiao na jego platformach społecznościowych. Materiał, prezentujący prezydenta w trakcie aktywności fizycznej u boku legendarnego boksera, szybko stał się przedmiotem szerokiej dyskusji online. W odpowiedzi na zainteresowanie mediów, portal Plotek zwrócił się do Agaty Krypczyk, ekspertki w dziedzinie social mediów i marketingu politycznego, z prośbą o komentarz dotyczący wizerunkowych konsekwencji tego zdarzenia.

Ocena ekspertki

Agata Krypczyk, komentując to zdarzenie, wyraziła swoje obawy dotyczące potencjalnych ryzyk wizerunkowych. "W mojej ocenie to wizerunkowo ryzykowny kierunek," powiedziała. Podkreśliła, że choć prezydentowi przysługuje prawo do kultywowania sportowych pasji, w trakcie wizyty zagranicznej pełni on rolę reprezentanta państwa.

- Jeżeli najbardziej zapamiętanym obrazem tego wyjazdu staje się trening z celebrytą, pojawia się pytanie, co właściwie komunikujemy: znaczenie Polski i cele wizyty czy przede wszystkim zainteresowania Karola Nawrockiego? – zaznaczyła ekspertka.

Kontrowersje wokół Manny'ego Pacquiao

Krypczyk zwróciła uwagę, że interpretacja wspólnego treningu jest nierozerwalnie związana z publicznym profilem Manny'ego Pacquiao. Choć na Filipinach jest on szanowanym sportowcem, jego kariera publiczna obfitowała również w kontrowersyjne deklaracje i poglądy polityczne.

- Warto też pamiętać, że Manny Pacquiao to nie tylko legenda boksu, ale również postać obciążona poważnymi kontrowersjami - wyjaśniła.

Przytoczyła przykład z 2016 roku, kiedy to Pacquiao "porównał osoby homoseksualne do zwierząt, twierdząc, że są od nich gorsze, za co później przeprosił." Dodała również, że jako polityk "wspierał także przywrócenie kary śmierci i brutalną politykę antynarkotykową Rodrigo Duterte, choć później dystansował się od zabijania podejrzanych bez procesu."

Ekspertka zaznaczyła, że sam fakt wspólnego treningu niekoniecznie jest równoznaczny z aprobatą dla wszystkich poglądów czy działań partnera. Niemniej jednak, w sferze komunikacji politycznej, kluczową rolę odgrywa tożsamość osób, z którymi głowa państwa publicznie się kojarzy, oraz skojarzenia, jakie takie spotkanie wywołuje.

- Wspólny trening nie oznacza, że Karol Nawrocki podziela te poglądy, ale w komunikacji głowy państwa znaczenie ma również reputacja osób, z którymi buduje się publiczne skojarzenia - podkreśliła. - Trudno więc traktować to spotkanie jako jednoznaczny wizerunkowy zysk - podsumowała.

Co przekazał Karol Nawrocki?

Agata Krypczyk zwróciła uwagę na potencjalnie dwojaki odbiór wydarzenia. Z jednej strony, dla grupy popierającej prezydenta, nagranie może zostać odebrane pozytywnie. W ich opinii, obraz prezydenta ćwiczącego z uznanym sportowcem może umacniać narrację o jego sprawności fizycznej i autentyczności. "Dla jego zwolenników taki trening może być potwierdzeniem wizerunku silnego, sprawnego prezydenta, który pozostaje sobą także po objęciu urzędu," stwierdziła.

- Spotkanie z legendą boksu będzie dla nich raczej powodem do dumy niż do zastanawiania się nad kontrowersjami wokół Pacquiao - dodała.

Ostateczna ocena wizerunkowa, jak podkreśliła ekspertka, zależy nie tylko od zasięgu i popularności nagrania, ale przede wszystkim od proporcji między sportowym aspektem wydarzenia a oficjalnym przekazem płynącym z wizyty zagranicznej.

- Nie twierdzę, że jeden trening szkodzi powadze urzędu. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy sportowy spektakl zaczyna dominować nad przekazem o pracy prezydenta. Zasięgi mogą być wysokie, a efekt wizerunkowy mimo to dyskusyjny. Popularność nagrania i wiarygodność osoby sprawującej najwyższy urząd to dwie różne rzeczy - podsumowała.

W naszej galerii zobaczysz trening Karola Nawrockiego z Mannym Pacquiao:

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