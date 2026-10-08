Lawina komentarzy po nazwaniu dziennikarki "kurtyzaną" przez posła Konfederacji

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-08 12:25

Skandaliczne zachowanie posła Konfederacji, Konrada Berkowicza sprawiło, że w sieci ruszyła lawina. Jak wiadomo polityk nazwał dziennikarkę TVP Info kurtyzaną. W sieci ruszyła lawina komentarzy.

Dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz. Na miniaturze obok poseł Konrad Berkowicz. O skandalu w Sejmie przeczytasz na SE.
Autor: ART SERVICE / Super Expres; Piętka Mieszko/ AKPA

Poseł Konrad Berkowicz dał niemały popis. Polityk został zaczepiony przez dziennikarkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz, ponieważ ta chciała zapytać go o to, czy był w wojsku. Chociaż początkowo polityk normalnie się do nie odezwał i powiedział, że nie ma czasu, ponieważ spieszy się na głosowania w Sejmie, to po chwili... obraził ją mówiąc: - Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami.

Jego słowa nie przeszły bez echa. Oburzenie wyrazili dziennikarze oraz politycy. Dziennikarz Jacek Niziniewicz stwierdził: - Konrad Berkowicz obrażając Justynę Dobrosz-Oracz pokazał nie tylko brak kultury, ale również, że Konfederacja ma problem z kobietami. Nikt przyzwoity ręki podawać mu nie powinien, a my nie powinniśmy udawać, że nic się nie stało. Dzisiaj przemoc werbalna, a co będzie jutro?

Koleżankę wsparła Dorota Wysocka-Schnepf: - Prymityw. Cham. Złodziej. Oblech. Incel. Można mnożyć bez końca. Komisja Etyki udzieli mu nagany. A on będzie zacierał ręce, bo przypodobał się takim samym, jak on. I za rok znów wejdzie do Sejmu. I co z tym zrobić? Serio pytam. W poczuciu bezradności. Justyś, jestem z Tobą ❤️

Europoseł Bartosz Arłukowicz napisał wprost: - Trzeba to chamstwo uczyć porządku. Berkowicz nie powinien nigdy być w Sejmie. Poseł Paweł Bliźniuk dodał: - Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić postępowanie posła Berkowicza wobec redaktor Justyny Dobrosz-Oracz. Dlatego wspólnie z M. Tomczykiewicz składamy do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie posła Konfederacji za jego haniebne zachowanie. 

Szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Jan Grabiec napisał do Sławomira Mentzena na temat Berkowicza: - Chłopie, a jak twoją żonę Berkowicz by nazwał kur… też byś powiedział że „debata budżetowa jest ważniejsza”. Wy w tej Konfederacji macie w ogóle jaja? Potraficie zrobić porządek z tym chamem czy nie?

Sam Sławomir Mentzen przyznał: - Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie. Ale Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść. Jutro mamy debatę budżetową, będziemy mówić o zbliżającej się katastrofie. To jest znacznie ważniejsze od tego, jak kto kogo obraził.

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KONRAD BERKOWICZ