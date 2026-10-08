Można powiedzieć, że poseł Łukaszewicz miał nosa, gdy, węsząc w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawędrował do toalety. Odnalazł tam – przynajmniej we własnej ocenie – dowód prawdziwego skandalu: sedes z deską myjącą.

„Afera sedesowa”

Jak napisał na X Łukaszewicz, do ministerstwa udał się w towarzystwie posłów Andrzeja Śliwki i Dariusza Stefaniuka, z zamiarem sprawdzenia wydatków ministra Stefan Krajewskiego. Nie wiemy, co wykazała kontrola dokumentów, wiemy natomiast, że poseł to, czego szukał, znalazł... w toalecie.

Na X opublikował zdjęcia sedesu z deską myjącą i panelem sterującym, oferującym kilka różnych trybów działania.

Państwo ministrowie zamontowali sobie w resorcie… luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. To nie żart 🫣 Do tego są one zamontowane w luksusowej toalecie, które są do ich wyłącznego użytku przez elektroniczny dostęp za pomocą przepustki

– oburza się poseł Łukaszewicz.

„Sedes wie, kiedy minister pracuje”

Dalej relacjonuje, co dokładnie potrafią te łazienkowe cacka:

Mycie tylne i damskie, dysza 3w1, mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny. Ministerialne SPA dla czterech liter. Podgrzewane siedzisko, żeby władza przypadkiem nie poczuła chłodu. Regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycji dyszy tutaj przynajmniej wszystko da się ustawić. Do tego suszenie ciepłym powietrzem i tryb TURBO. Jest nawet czujnik zajętości i sedes przynajmniej wie, kiedy minister pracuje. I tryb oszczędzania energii.

„Pełen komfort! Wszystko na koszt podatnika” – puentuje poseł PiS.

AFERA SEDESOWA KRAJEWSKIEGO🫣 Właśnie jesteśmy na interwencji poselskiej w @MRiRW_GOV_PL z posłami @SliwkaAndrzej i @DariuszStefani9, aby sprawdzić wydatki @StefanKrajewski I trzeba powiedzieć: mają rozmach! Kilka tysięcy złotych na zachcianki @StefanKrajewski, @AdamNowak_PL i @MaGromadzka. Państwo ministrowie zamontowali sobie w resorcie… luksusowe toalety z elektronicznymi deskami myjącymi. To nie żart 🫣 Do tego są one zamontowane w luksusowej toalecie, które są do ich wyłącznego użytku przez elektroniczny dostęp za pomocą przepustki. Mycie tylne i damskie, dysza 3w1, mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny. Ministerialne SPA dla czterech liter. Podgrzewane siedzisko, żeby władza przypadkiem nie poczuła chłodu. Regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycji dyszy tutaj przynajmniej wszystko da się ustawić. Do tego suszenie ciepłym powietrzem i tryb TURBO. Jest nawet czujnik zajętości i sedes przynajmniej wie, kiedy minister pracuje. I tryb oszczędzania energii. Pełen komfort! Wszystko na koszt podatnika.— 🇵🇱Sebastian Łukaszewicz (@S_Lukaszewicz) October 8, 2026

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