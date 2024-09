Emeryci URATUJĄ PiS? Całą 14-tkę oddam Kaczyńskiemu! Mniej zjem, a na PiS wpłacę!

„Wpłaciłam 200 złotych”, zapewniła z dumą emerytka i dodała, że je "jak ptaszek”, więc nie wydaje dużo na życie i może sobie pozwolić na wsparcie PiS-u. „Niech dadzą od siebie, co nakradli, co okradają emerytów i całe społeczeństwo! I jeszcze ten emeryt ma mu dać? Bezczelne to jest!”, emocjonowała się kolejna emerytka. „Obrzydliwe to jest! Tak nabrali pieniędzy i jeszcze mają odwagę prosić emerytów?”, pytała retorycznie kobieta. „14-tkę całą oddam dla PiS-u!”, stwierdziła kolejna emerytka i do takiego gestu zachęca każdego polskiego patriotę! „Jak nie będzie opozycji, to będzie co? Dyktatura!”, przekonywała kobieta, która zamierza wesprzeć partię Kaczyńskiego pokaźną kwotą. „To Pani mniej zje, a przeleje na PiS?”, dopytywał Adam Feder. „Oczywiście!”, odparła bez wahania.

Tydzień temu PKW zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przez PiS i ogłosiła, że dotacja dla partii będzie pomniejszona o ponad 10 mln zł. Dziś skarbnik PiS Henryk Kowalczyk poinformował, że Polacy przekazali partii już 4 mln złotych! Obejrzyjcie najnowsze Komentery i zobaczcie, jak PiS-owi idzie Zbiórka Narodowa!