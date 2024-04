i Autor: Super Express Emeryci mówi o tym, co się naprawdę liczy w życiu.

Emeryci WZRUSZAJĄ do ŁEZ. Kochajcie się! Tańczcie! Żyjcie CHWILĄ! Przesłanie do młodych

Co emeryci chcą przekazać młodym ludziom? Co powiedzieliby sami sobie, gdyby spotkali młodszą wersję siebie? Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał emerytów o to, co jest w życiu najważniejsze. Ich słowa wzruszają do łez!