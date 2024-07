Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik nie zawsze tak wyglądała! Mamy jej stare zdjęcia

Ewa Zajączkowska-Hernik szturmem zdobyła świat polskiej, ale i europejskiej polityki. Jeszcze niedawno można było ją kojarzyć, jako dziennikarkę i obrończynię branży futrzarskiej, która sprzeciwiała się likwidacji tego biznesu w Polsce. Była dziennikarką m.in. portalu wSensie.pl oraz w portalu światrolnika.info. Nieraz wskazywano na jej powiązania z ową branżą, ale ona zaprzeczała: - To nieprawda. Po prostu byłam dziennikarką portalu, którego wydawcą była Fundacja Polska Ziemia należąca do znanego hodowcy zwierząt futerkowych Szczepana Wójcika – mówiła.

Pod koniec 2023 roku została rzeczniczką Konfederacji, co przysporzyło jej grona sympatyków i dało większą rozpoznawalność. Zajączkowska-Hernik zaczęła się pojawiać w mediach, udzielać wywiadów. W końcu zdecydowała się wejść do polityki i została kandydatką Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Osiągnęła sukces i uzyskała euromandat z bardzo dobrym wynikiem, bo ponad 100 tys. głosów, co było jednym z lepszych wyników w skali całego kraju.

Nic więc dziwnego, że idąc za ciosem ani myśli siedzieć cicho w PE. Już w czasie pierwszego wystąpienia nie hamowała się, a pokazała, na co ją stać. Wystąpienie Ewy Zajączkowskiej-Hernik na forum europarlamentu było szeroko komentowane, bo świeżo upieczona europosłanka wprost zwróciła się do szefowej KE Ursuli von der Leyen, która została ponownie wybrana na funkcję przewodniczącej Komisji Europejskiej. Działo się to w czasie debaty, dosłownie na chwilę przed głosowaniem: - Pani Urszulo, najwyższy czas, żeby ktoś wprost pani powiedział to, co o pani myśli zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej KE w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji (...) Za to, co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej - grzmiała. Dodała też, że dalsze stanie von der Leyen na czele KE to "dalszy upadek UE".

Kim jest Ewa Zajączkowska-Hernik? Poglądy polityczne

Zajączkowska-Hernik od dawna jest znana z poglądów uznawanych często jako kontrowersyjne. Zajączkowska-Hernik ma 34 lata, z wykształcenia jest nauczycielką historii, prywatnie jest żoną i matką, jej mąż Marcin pracuje jako grafik. Jako młoda osoba współpracowała ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego. Wtedy wyglądała nieco inaczej niż dziś, bo farbowała włosy na rudo!