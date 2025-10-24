Fałszywe reklamy z prezydentem Nawrockim. Policja bezradna

Wideo z Karolem Nawrockim i logo Money.pl pojawiło się w reklamach na YouTube.

Wygenerowane przez AI nagranie zachęca do inwestycji w „system FeronixFlow 5.7 Ai”.

Podszyto się pod dziennikarza Damiana Szymańskiego, jego nazwisko i zdjęcie widnieją przy fake-artykule.

Wirtualna Polska: „To kolejny przykład bezkarności big techów”.

Policja przyznała, że szukanie sprawców to „szukanie wiatru w polu”.

Deepfake z prezydentem: kusząca obietnica i wielkie oszustwo

W ostatnich dniach internauci natknęli się na film, w którym prezydent Karol Nawrocki z mównicy sejmowej zachwala rzekomy „legalny sposób na zarabianie pieniędzy”. W rzeczywistości to deepfake stworzony przez sztuczną inteligencję. W nagraniu wykorzystano zarówno wizerunek, jak i głos prezydenta, by nadać całości wiarygodność. Wideo promuje „system inwestycyjny FeronixFlow 5.7 Ai” – typowy schemat oszustwa finansowego, znany z wcześniejszych kampanii scamowych.

Po kliknięciu w przycisk „Otwórz witrynę” odbiorcy trafiają na stronę, która do złudzenia przypomina portal Money.pl. Zmieniono jedynie adres domeny. Na stronie widnieje nazwisko Damiana Szymańskiego, byłego dziennikarza serwisu, oraz jego zdjęcie. Wszystko wygląda profesjonalnie, do momentu, gdy treść zaczyna obiecywać nierealne zyski.

Podszywają się pod redakcję i rząd

Fałszywy artykuł zachęca do zainwestowania 1000 zł, które „po miesiącu mają zamienić się w 29 tysięcy”. W treści pojawia się nawet sugestia, że projekt ma „rządowe wsparcie”. Na dole zamieszczono fikcyjne komentarze, wszystkie pozytywne, rzekomo od „zadowolonych Polaków”.

To klasyczny mechanizm manipulacji: autorytet znanej osoby, rozpoznawalne logo i obietnica szybkiego zysku. Wirtualna Polska Holding, właściciel Money.pl w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, potwierdza, że nie ma z tym nic wspólnego.

Rzecznik spółki Michał Siegieda wskazuje, że takie przypadki są coraz częstsze, a platformy społecznościowe nie reagują wystarczająco szybko.

Jak dodaje, YouTube potrafi błyskawicznie blokować muzykę naruszającą prawa autorskie, ale nie usuwa reklam, które mogą pozbawić ludzi oszczędności życia.

Policja przyznaje: to jak „szukanie wiatru w polu”

Według doniesień Wirtualnych Mediów sprawę zgłosił na policję Damian Szymański, którego nazwisko wykorzystano w fałszywym artykule. Jak mówi, podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej. Podczas jego pracy w Money.pl przestępcy również podszywali się pod redakcję, a fałszywe reklamy powiązano z nazwiskiem Rafała Brzoski.

Tym razem jednak śledczy przyznali, że ich możliwości są ograniczone. Źródła kampanii reklamowych prowadzą przez wiele przekierowań i kont w różnych krajach. Gdy uda się zidentyfikować jedno IP, w kolejnym dniu ślad już znika.

Według dziennikarza za całą akcją mogą stać zorganizowane farmy trolli, które produkują treści w wielu językach i atakują różne rynki.

– To kolejny przykład bezkarności big techów – podkreśla. – Ktoś kradnie wizerunek publicznej osoby, podszywa się pod redakcję i zarabia na oszustwie, a platforma patrzy na to bez reakcji.

Bezkarność AI i bezradność państwa

Sprawa z wykorzystaniem Karola Nawrockiego to kolejny przykład, jak sztuczna inteligencja ułatwia przestępcom podszywanie się pod autorytety. Wirtualna Polska zapowiada dalsze działania prawne, ale efektów na razie brak.

Policja nie jest w stanie skutecznie ścigać sprawców, a YouTube i inne platformy zarabiają na wyświetleniach. W efekcie wizerunek prezydenta, redakcji i użytkowników staje się łatwym narzędziem w rękach oszustów.

