Gdy Joe Biden skończył przemówienie, puścili z głośników piosenkę Coldplay. Mocne opinie

Marianna Schreiber pokazała, co dostaje do jedzenia w wojsku. Nie jest lekko

Wizyta prezydenta USA w Polsce

Amerykański prezydent Joe Biden jest z wizytą w Polsce. Przybył do naszego kraju w poniedziałek (20 lutego) wieczorem, a przyjechał pociągiem prosto z Ukrainy. Jego wizyta w Kijowie była do samego końca trzymana w wielkiej tajemnicy, a pojawienie się Bidena w stolicy Ukrainy było niespodziewane. We wtorek (21 lutego) Joe Biden rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce. Po noclegu w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Warszawie, w hotelu Mariott, udał się do Pałacu Prezydenckiego. Tam odbyła się ceremonia powitania Joe Bidena przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na uroczystości nie zabrakło m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Po powitaniu Joe Biden odbył rozmowy z politykami, a później udał się na odpoczynek do hotelu, by zregenerować się przed wystąpieniem, które było zaplanowane na 17:30 w Arkadach Kubickiego. Tuż po 17:00 limuzyna, czyli "bestia" z Joe Bidenem w środku ruszyła ulicami Warszawy ku Zamkowi Królewskiemu. Przed przemówieniem Joe Bidena głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który powiedział: - Joe Biden dokonał spektakularnego gestu. Wczoraj rano stanął w Kijowie. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, na ukraińskiej ziemi, tam gdzie toczy się wojna. Pokazał, że wolny świat i jego lider nie boi się niczego.

Joe Biden zwrócił się do Polaków w Warszawie

Po tym na scenie pojawił się prezydent USA. Joe Biden wszedł na scenę tanecznym krokiem w rytm muzyki. Wygłosił przemówienie, ale zaskakujące było to, co wydarzyło się dosłownie wtedy, gdy Biden powiedział ostatnie słowa swego przemówienia: - Niech Bóg pobłogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności. Dziękuję Polsko, niech was Bóg błogosławi!

NIŻEJ ZDJĘCIA Z PRZEMÓWIENIA JOE BIDENA W WARSZAWIE, A POD NIMI DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU

Coldplay z głośników tuż po przemówieniu Joe Bidena

Nagle z głośników popłynęła muzyka pop, a konkretnie piosenka "A Sky Full of Stars" zespołu Coldplay. Nie wszystkim takie rozwiązanie przypadło do gustu:

- Ten Coldplay to niepotrzebny, skomentował dziennikarz Michał Wróblewski z Wp.pl. A dziennikarka Zuzanna Dąbrowska z "Do Rzeczy" oceniła: - Coldplay był gwoździem do trumny miałkości tego przemówienia. Innego zdania jest Tomasz Lis: - Nie tylko Biden zdał egzamin. Ja np rozpoznałem, że po wystąpieniu to był kawałek Coldplay. 😉💪 Jedno jest pewne, że było to zakończenie wydarzenia w iście amerykańskim stylu. Niżej fragment piosenki:

Ponieważ jesteś niebem

Ponieważ jesteś niebem pełnym gwiazd

Zamierzam dać Ci moje serce...

Ponieważ jesteś niebem

Ponieważ jesteś niebem pełnym gwiazd

Ponieważ oświetlasz ścieżkę