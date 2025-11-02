Gdzie spoczywa Józef Oleksy? Tak wygląda dziś grób byłego premiera na Powązkach

Józef Oleksy zmarł 9 stycznia 2015 roku po długiej walce z chorobą.

Spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Nagrobek z jasnego kamienia zdobi płaskorzeźba z wizerunkiem polityka.

Wokół grobu często widać świeże kwiaty i zapalone świece.

To jedno z miejsc, które Polacy odwiedzają w Dzień Wszystkich Świętych.

Grób Józefa Oleksego na Powązkach

Warszawskie Powązki Wojskowe to miejsce, gdzie spoczywają najwybitniejsi przedstawiciele życia politycznego, społecznego i artystycznego. W jednej z bocznych alei znajduje się grób Józefa Oleksego, polityka, który przez lata był jednym z filarów polskiej lewicy.

Nagrobek wyróżnia się jasnym kamieniem, prostą formą i symboliką. Na płycie wyryto imię, nazwisko, daty życia oraz najważniejsze funkcje, które pełnił, m.in. „Marszałek Sejmu RP” i „Prezes Rady Ministrów”. Nad inskrypcją umieszczono płaskorzeźbę z wizerunkiem Oleksego, przedstawiającą go z charakterystycznym spokojnym wyrazem twarzy.

To nagrobek bez przepychu, ale pełen godności, taki, jakim był sam polityk w oczach wielu swoich współpracowników.

Miejsce pamięci na warszawskim cmentarzu

Grób Józefa Oleksego znajduje się w części Powązek Wojskowych, gdzie spoczywa wielu polityków okresu transformacji. W pobliżu znajdują się m.in. groby Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza (symboliczny), Krzysztofa Skiby czy Wiesława Górnickiego.

Cmentarz w tym rejonie jest cichy i zadbany, a w czasie Wszystkich Świętych tonie w świetle setek zniczy. Odwiedzający często zatrzymują się przy grobie Oleksego, który, mimo upływu lat, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc spoczynku ludzi polskiej lewicy.

Józef Oleksy – polityk, który zapisał się w historii

Józef Oleksy (1946–2015) był jednym z najbardziej wpływowych polityków lat 90. Premier RP w latach 1995–1996, wcześniej dwukrotny marszałek Sejmu, współtwórca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zanim rozpoczął karierę parlamentarną, był ekonomistą i wykładowcą akademickim.

W grudniu 2014 roku, kilka tygodni przed śmiercią, otwarcie mówił o swojej chorobie nowotworowej. W jednym z ostatnich wywiadów mówił, że walczy z rakiem od dziewięciu lat i pogodził się z losem.

Symbol prostoty i spokoju

Grób Józefa Oleksego nie wyróżnia się rozmiarem ani monumentalnością, to miejsce, które przemawia ciszą. Czysta, jasna płyta z płaskorzeźbą przyciąga uwagę swoją powściągliwością i harmonią.

Wokół często widać świeże kwiaty i znicze, przynoszone nie tylko przez rodzinę i dawnych współpracowników, ale także przez przypadkowych przechodniów. Dla wielu z nich to symbol pamięci o człowieku, który niezależnie od politycznych ocen, był ważną postacią w historii Polski po 1989 roku.

Pamięć, która nie gaśnie

Mija już dekada od jego śmierci, a grób Józefa Oleksego wciąż jest miejscem odwiedzin i refleksji. Wśród cichych alei Powązek Wojskowych jego miejsce spoczynku przypomina o czasie, gdy polityka była pełna sporów, ale też ludzi o silnych charakterach i wyrazistych poglądach.

To właśnie taka pamięć, niepolityczna, ludzka, zakorzeniona w historii, sprawia, że nawet po latach odwiedzający zatrzymują się przy tym grobie choć na chwilę.

