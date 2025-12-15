Małgorzata Kidawa-Błońska wpadła na wigilię w Skolimowie. Wzruszające sceny [ZDJĘCIA]

W Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne, w którym uczestniczyła między innymi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Podczas spotkania składano życzenia, dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy, a wśród gości obecny był m.in. scenograf Allan Starski.

Dom w Skolimowie, założony w 1927 roku, zapewnia komfortowe warunki życia emerytowanym artystom scen polskich, oferując im prywatne pokoje i możliwość pielęgnowania własnych pamiątek.

Marszałek Senatu odwiedziła artystów w Skolimowie. Wzruszające świąteczne spotkanie

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a ich nieodłącznym elementem jak każdego roku jest spotkanie świąteczne w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. W tym roku artystów odwiedziła marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Były okolicznościowe przemówienia, świąteczne życzenia i dzielenie się opłatkiem.

Wszystko to sprawiało, że spotkanie przebiegło w atmosferze przyjaźni, szacunku i życzliwości. Było pięknie i wzruszająco. Artyści mogli spotkać się z przybyłymi gośćmi, wśród których był m.in. słynny scenograf Allan Starski. Świąteczne spotkania zawsze sprawiają, że na twarzach pensjonariuszy gości uśmiech, nie inaczej było tym razem. Zebrani mieli też okazję wysłuchać kolęd.

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie to wspaniałe dzieło. Służy artystom od lat

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie jest własnością ZASP, a został wybudowany z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka w roku 1927, ze składek członków ZASP i darowizn miłośników teatru, z myślą o samotnych emerytowanych artystach. Do II wojny światowej pełnił także funkcję schroniska dla aktorów pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Po wojnie pozostał nadal miejscem pobytu nieuprawiających już zawodu artystów. Artyści mają tam bardzo dobre warunki. Każdy pensjonariusz ma swój osobny pokój, który może zapełnić własnymi meblami i pamiątkami.