Była europosłanka Janina Ochojska poruszona śmiercią Magdy Umer. "Dostałam od Magdy śliniak Krystyny Jandy"

O śmierci Magdy Umer powiadomiła jej rodzina. - Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Frane - napisali w mediach społecznościowych syn i wnuk Magdy Umer. Wiadomość o jej odejściu poruszyła tysiące fanów, ludzi ze świata kultury, ale i polityki.

Artystkę pożegnała minister kultury, Marta Cienkowska: - Odeszła Magda Umer. Wybitna artystka, pieśniarka i reżyserka, uosobienie łagodności, najczulsza interpretatorka poezji. Laureatka Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Nie chce się wierzyć, że już jej tu nie ma. Przecież gdy ktoś o niej pomyśli, od razu słyszy w głowie jej głos. Jej wrażliwość i czułość pozostaną z nami na zawsze - napisała w sieci.

Pożegnał ją także prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski: - Magda Umer. Współpracowała z największymi. I śpiewała ich teksty jak nikt inny. Zachwycała. Wzruszała. Będzie jej bardzo brakowało.

Jednak najbardziej wzruszające słowa o Magdzie Umer umieściła w sieci aktywistka, działaczka humanitarna i była europosłanka, Janina Ochojska, która podzieliła się bardzo osobistym wspomnieniem. Ochojska pokazała wspólne zdjęcie z Umer i przywołała jedno ze wspomnień związanych z artystką. Jak się okazało obie kontaktowały się ze sobą, rozmawiały o tym, co dzieje się na świecie:

Wczorajsza wiadomość o śmierci Magdy Umer bardzo mnie zasmuciła. Od razu nasunęły mi się wspomnienia spotkania w jej ukochanym domu na pojezierzu brodnickim. Jest wiosna 2023 roku, więc oczywiście głównym tematem była wojna w Ukrainie. Miałam nadzieję na powtórzenie tego spotkania w tym roku, ale letnie dni jakoś tak szybko popłynęły, a szansa na spotkanie w przyszłym roku już się nie powtórzy. Dostałam od Magdy śliniak Krystyny Jandy, która, podobnie jak ja, ochlapywała się jedząc zupę. Dzisiaj ten śliniak stał się pamiątką naszego spotkania. Już koncert na dwa świerszcze wykonasz w niebie, Magdo. R.I.P. - zakończyła poruszający wpis.

Magda Umer urodziła się 9 października 1949 r. w Warszawie. Jej debiut przypadł na koniec lat 60. w studenckich kabaretach. Współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. Jednym ze słynnych wydarzeń wyreżyserowanych przez Umer był koncert ku pamięci Osieckiej z 1997 roku. To wtedy w czasie XXXIV Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbył się koncert „Zielono mi”, prowadziły go razem Magda Umer i Agata Passent.