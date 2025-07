Gen. Skrzypczak miał dwie żony. Obie darzył szacunkiem. O pierwszej mówił, że "zasługuje na wszystkie odznaczenia"

- Wszystko to, co miałem, całą moją energię oddałem wojsku. Miałem jedną rodzinę, którą niestety utraciłem, przez to, że wszystko co mogłem poświęcałem wojsku, a zdecydowanie mniej tej rodziny. Moja poprzednia żona wychował dwoje dzieci, wspaniałych dzieci i wszystkie medale, które mam za tamten okres to jej się należą, bo ona była doskonałą matką dla moich dzieci.