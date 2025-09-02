Gorzkie wyznanie Marianny Schreiber: "Łukasz nie powiedział swojej córce, że bierze ślub"

Ostry komentarz Marianny Schreiber o zachowaniu byłego męża

- Najpiękniejszy dzień – takimi słowami Łukasz Schreiber opatrzył zdjęcie ze swojego trzeciego już ślubu. Wybranka polityka zajmowała się modelingiem, a teraz działa na rynku nieruchomości. - Zupełnie mnie to nie interesuje – mówi nam Marianna Schreiber. Była żona polityka dodaje jednak, że nie może zrozumieć dlaczego swoim szczęściem nie podzielił się z córką. - Nie poinformował, nie powiedział, nie zaprosił… Rozumiem, że zaangażowanie w kolejne miłości i w obowiązki pana młodego jest czasochłonne, ale nie powinno się to odbywać kosztem dziecka – mówi pani Marianna. Łukasz Schreiber nie chciał komentować wypowiedzi swojej byłej żony.

Nowa pani Schreiber odpowiada

- Wciąż jesteśmy ogromnie wzruszeni… i tak od piątku. Za nami absolutnie, najpiękniejszy w dotychczasowym życiu weekend. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni! Jesteśmy dumni! P.S. Wybaczcie ślubny spam, ale przepadłam… - pisała na Instagramie Weronika Schreiber. Świeżo upieczona żona polityka PiS w rozmowie z Pudelkiem odniosła się do słów byłej małżonki Łukasza Schreibera. - Jak można było przypuszczać, słowa Marianny nie przypadły do gustu nowej żonie Łukasza Schreibera. W rozmowie z Pudelkiem Weronika określa je mianem "pomówień" i namawia celebrytkę do skupienia się na swoim życiu. Ma też dla niej pewną radę.A cóż można sądzić o wpisie pełnym pomówień, zapewne nie ostatnim? Jedyne, co tutaj da się powiedzieć, z całego serca życzę skupienia się (w końcu) na swoim życiu. PS. "Czasem milczenie jest złotem, a mowa srebrem" - przekazała Pudelkowi Weronika Schreiber.

