Gorzkie wyznanie Marianny Schreiber: "Łukasz nie powiedział swojej córce, że bierze ślub"

Laura Borowska
2025-09-02 5:20

Łukasz Schreiber (38 l.) szybko znalazł pocieszenie po rozwodzie. Polityk PiS już po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką jego serca jest Weronika Reiter. Długiej przyszłości temu związkowi nie wróży Marianna Schreiber (33 l.). Była żona ministra jest zbulwersowana, że o ślubie nie wiedziała ich wspólna córka. - Nie zaprosił jej na swój ślub, trudno w to uwierzyć – mówi nam celebrytka.

Marianna Schreiber

i

Autor: sch_wer_ka/Instagram, Marianna Schreiber/Facebook/ Archiwum prywatne Marianna Schreiber

Ostry komentarz Marianny Schreiber o zachowaniu byłego męża

- Najpiękniejszy dzień – takimi słowami Łukasz Schreiber opatrzył zdjęcie ze swojego trzeciego już ślubu. Wybranka polityka zajmowała się modelingiem, a teraz działa na rynku nieruchomości. - Zupełnie mnie to nie interesuje – mówi nam Marianna Schreiber. Była żona polityka dodaje jednak, że nie może zrozumieć dlaczego swoim szczęściem nie podzielił się z córką. - Nie poinformował, nie powiedział, nie zaprosił… Rozumiem, że zaangażowanie w kolejne miłości i w obowiązki pana młodego jest czasochłonne, ale nie powinno się to odbywać kosztem dziecka – mówi pani Marianna. Łukasz Schreiber nie chciał komentować wypowiedzi swojej byłej żony.

Nowa pani Schreiber odpowiada

 - Wciąż jesteśmy ogromnie wzruszeni… i tak od piątku. Za nami absolutnie, najpiękniejszy w dotychczasowym życiu weekend. Jesteśmy tak bardzo wdzięczni! Jesteśmy dumni! P.S. Wybaczcie ślubny spam, ale przepadłam… - pisała na Instagramie Weronika Schreiber. Świeżo upieczona żona polityka PiS w rozmowie z Pudelkiem odniosła się do słów byłej małżonki Łukasza Schreibera. - Jak można było przypuszczać, słowa Marianny nie przypadły do gustu nowej żonie Łukasza Schreibera. W rozmowie z Pudelkiem Weronika określa je mianem "pomówień" i namawia celebrytkę do skupienia się na swoim życiu. Ma też dla niej pewną radę.A cóż można sądzić o wpisie pełnym pomówień, zapewne nie ostatnim? Jedyne, co tutaj da się powiedzieć, z całego serca życzę skupienia się (w końcu) na swoim życiu. PS. "Czasem milczenie jest złotem, a mowa srebrem" - przekazała Pudelkowi Weronika Schreiber.

CZARNEK O SEKSUALIZACJI UCZNIÓW, SMARTFONACH I WOJENCE PIS Z KONFEDERACJĄ | Poranny Ring
Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut!
Pytanie 1 z 15
Jarosław Kaczyński:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIANNA SCHREIBER
ŁUKASZ SCHREIBER