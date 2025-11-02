Groby rodziców Kaczyńskiego. Monumentalny pomnik matki widać z daleka, bo góruje nad innymi. Nagrobek ojca jest skromniejszy

- Rodzice Jarosława Kaczyńskiego spoczywają na Starych Powązkach, ale w osobnych grobach rodzinnych.
- Grób Jadwigi Kaczyńskiej to okazały pomnik, wyróżniający się na tle innych,
- Nagrobek Rajmunda Kaczyńskiego jest bardziej skromny.
- Zobacz zdjęcia obu pomników.
Rodzice Kaczyńskiego są pochowani na Starych Powązkach, ale w osobnych grobach
Rodzice Jarosława Kaczyńskiego są pochowani na Starych Powązkach w Warszawie, jednak nie w jednym grobie, a dwóch innych. Jadwiga Kaczyńska, która zmarła w 2013 roku spoczęła w grobowcu rodzinnym, w którym złożeni zostali jej rodzice: Aleksander Jasiewicz, który był inżynierem budownictwa i będąca urzędniczką i handlowcem Stefania Jasiewicz z Szydłowskich.
W tym samym rodzinnym grobowcu pochowani są też krewni matki prezesa PiS, czyli jej siostra Irena Jasiewicz-Tomaszewska, która była artystką plastyczką oraz szwagier Stanisław Miedza-Tomaszewski, także artysta plastyk, który był też powstańcem warszawskim.
Pomnik Jadwigi Kaczyńskiej jest widoczny z daleka
Na bardzo wysokiej płycie, która sprawia, że pomnik góruje nad innymi, zakończonej krzyżem, wypisane jest też nazwisko 24-letniego Jana Fyutha studenta Politechniki Warszawskiej, który zginął w łagrze sowieckim. Ma on więc grób symboliczny, tak jak była para prezydencka, czyli Maria i Lech Kaczyńscy. Jak wiadomo zmarła tragicznie w katastrofie smoleńskiej para prezydencka pochowana jest na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Pomnik rodziny jest bardzo elegancki i zadbany, wykonany z czarnego kamienia, robi wrażenie. Zdobią go piękne kwiaty, wrzosy, a także ciekawa figura.
Nagrobek Rajmunda Kaczyńskiego
W innym miejscu, ale na tym samym cmentarzu pochowany jest ojciec Kaczyńskiego, Rajmund Kaczyński. Spoczywa on w grobie ze swoimi rodzicami: Aleksandrem Kaczyńskim, który był urzędnikiem kolejowym i Franciszką Kaczyńską z domu Świątkowską. Grób jest skromniejszy niż ten, w którym pochowana jest matka prezesa PiS, ale jest również elegancki i zadbany, są na nim też takie same kwiaty, jak na grobie matki Kaczyńskiego.