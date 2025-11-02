Groby rodziców Kaczyńskiego. Monumentalny pomnik matki widać z daleka, bo góruje nad innymi. Nagrobek ojca jest skromniejszy

Rodzice Jarosława Kaczyńskiego spoczywają na Starych Powązkach, ale w osobnych grobach rodzinnych.

Grób Jadwigi Kaczyńskiej to okazały pomnik, wyróżniający się na tle innych,

Nagrobek Rajmunda Kaczyńskiego jest bardziej skromny.

Zobacz zdjęcia obu pomników.

Rodzice Kaczyńskiego są pochowani na Starych Powązkach, ale w osobnych grobach

Rodzice Jarosława Kaczyńskiego są pochowani na Starych Powązkach w Warszawie, jednak nie w jednym grobie, a dwóch innych. Jadwiga Kaczyńska, która zmarła w 2013 roku spoczęła w grobowcu rodzinnym, w którym złożeni zostali jej rodzice: Aleksander Jasiewicz, który był inżynierem budownictwa i będąca urzędniczką i handlowcem Stefania Jasiewicz z Szydłowskich.

W tym samym rodzinnym grobowcu pochowani są też krewni matki prezesa PiS, czyli jej siostra Irena Jasiewicz-Tomaszewska, która była artystką plastyczką oraz szwagier Stanisław Miedza-Tomaszewski, także artysta plastyk, który był też powstańcem warszawskim.

Pomnik Jadwigi Kaczyńskiej jest widoczny z daleka

Na bardzo wysokiej płycie, która sprawia, że pomnik góruje nad innymi, zakończonej krzyżem, wypisane jest też nazwisko 24-letniego Jana Fyutha studenta Politechniki Warszawskiej, który zginął w łagrze sowieckim. Ma on więc grób symboliczny, tak jak była para prezydencka, czyli Maria i Lech Kaczyńscy. Jak wiadomo zmarła tragicznie w katastrofie smoleńskiej para prezydencka pochowana jest na Wawelu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Pomnik rodziny jest bardzo elegancki i zadbany, wykonany z czarnego kamienia, robi wrażenie. Zdobią go piękne kwiaty, wrzosy, a także ciekawa figura.

Nagrobek Rajmunda Kaczyńskiego

W innym miejscu, ale na tym samym cmentarzu pochowany jest ojciec Kaczyńskiego, Rajmund Kaczyński. Spoczywa on w grobie ze swoimi rodzicami: Aleksandrem Kaczyńskim, który był urzędnikiem kolejowym i Franciszką Kaczyńską z domu Świątkowską. Grób jest skromniejszy niż ten, w którym pochowana jest matka prezesa PiS, ale jest również elegancki i zadbany, są na nim też takie same kwiaty, jak na grobie matki Kaczyńskiego.