Gwiazdor TVP zarobił 1,5 mln w rok, nie chce płacić wyższych alimentów

Zeznanie roczne PIT na 50 tys. Zarobek w TVP ponad milion

- W telewizji zarabiał coraz więcej, ale kwoty alimentów nie zwiększał. Mój prawnik wystąpił o podwyższenie alimentów. Ustalił je sąd. Podniesiono je do 1500 zł. To było pierwsze podwyższenie. Sąd bazował na jego PIT-ach, w których wówczas wykazał 50 tysięcy złotych zarobków miesięcznie z Telewizji Polskiej, a mimo to alimenty podwyższył o 300 złotych – to cytowana przez Fakt wypowiedź byłej żony prezentera.

Alimenty dla córki – ponad 2 tys. miesięcznie przy zarobku 1,5 mln rocznie

Adwokat byłej żony prezentera TVP ujawnił, że medialna informacja o wielkich zarobkach była zaskoczeniem. Podkreślił jednocześnie, że słynny dziennikarz TVP robi wszystko, aby alimenty były jak najniższe. Wygląda na to, że telewizyjny milioner przekazuje córce ok 2% rocznego zarobku. Kolejna rozprawa o alimenty 7 lutego. Wielkie środki w gestii sądu.

Najlepsze teksty Szymona Hołowni na fotelu marszałka Sejmu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.