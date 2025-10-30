„Halloween? A z czego to się bierze? Różnego rodzaju sekty, New Age, wierzenia, cuda niewidy”, denerwował się mężczyzna. „Daje pan cukierki dzieciom?”, dopytywał Adam Feder. „Zamykam drzwi i pogonię!”, wypalił mężczyzna. Tego dnia drzwi w wielu polskich domach są zamknięte na cztery spusty. „To pochodzi od sekty!”, „Katolik tego nie obchodzi!”, przekrzykiwali się mieszkańcy Warszawy. „To powinno być święto dla zmarłych i szacunek jakiś dla nich, a nie chodzą idioci i robią z siebie jakieś diabły z ogonami!”, denerwowała się kolejna emerytka. „Jak ktoś ma diabła w sobie, to ma, czy jest Halloween, czy nie ma...”, odparła emerytka, pozytywnie nastawiona do celebrowania tego święta. „Można się przebrać, za co się chce, niekoniecznie za diabła, czy Szatana …”, przekonywała młoda dziewczyna i zapewniała, że imprezy z okazji Halloween nie mają nic wspólnego z okultyzmem i wywoływaniem duchów, chodzi tylko o dobrą zabawę. Co Polacy mówią o Halloween? Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Halloween? KATOLIK tego nie obchodzi! Polacy barykadują drzwi. Cukierka nie dam i POGONIĘ! - KOMENTERY