Hołownia dumny jak paw! Posypały się gratulacje. Chodzi o dziecko

Najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia. Duma? To za mało. Radość? Też nie tylko to. Moja kochana Córeczka zrobiła dziś ważny krok w samodzielne życie. Będzie uczyć się świata, a my z Ulą - i oczywiście z Elonkiem - będziemy jej najwierniejszymi kibicami, trenerami, wspieraczami. Wszyscy, którzy przeżyli dziś to samo - wiedzą, co się wtedy czuje. Trzymam kciuki za wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, bo wszyscy oni tworzą szkołę, muszą być te trzy elementy, żeby szkoła działała, a nie tylko była - napisał poruszony marszałek.