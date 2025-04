Hołownia wspomina papieża Franciszka. Wraz z żoną Urszulą rozmawiali z papieżem tuż po ślubie. Osobiste spotkanie!

(...) Bo to był naprawdę fajny ślub. Bardzo nasz. Cywilny - tydzień wcześniej w Warszawie w towarzystwie tylko czworga świadków, kościelny właśnie w Rzymie - i tylko dziesiątka najbliższych z nami. I msza rano, a więc ślubny nie obiad, nie kolacja, a w zasadzie brunch, w fantastycznym miejscu, którego atmosferę i smaki pamiętamy do dzisiaj. No a później - w miasto! Mój ojciec z Marcinem Prokopem przechodzili samych siebie - relacjonował w sieci.