Szymon Hołownia wraz z Marcinem Prokopem przez wiele lat prowadzili "Mam Talent". Chociaż każdy z nich był inny, to się uzupełniali i razem tworzyli zgrany duet. Jednak kilka lat temu Hołownia zrezygnował z bycia showmanem i postanowił wejść w świat polityki. W 2020 roku startował w wyborach prezydenckich, zajmując trzecie miejsca, a w 2023 roku jako lider Polski 2050 został posłem X kadencji z ramienia Trzeciej Drogi (koalicji Polski 2050 i PSL). W najnowszym wywiadzie w programie "W Trójkącie" Prokop mówił o swoim koledze: - Szymon był sobą, ja byłem sobą i graliśmy w otwarte karty. Nie hamowaliśmy się, nie daliśmy sobie pisać żartów. Wchodziliśmy na antenę i jechaliśmy z głowy. Gdy pojawił się temat związany z polityką i przejściem do niej Hołowni, Prokop ocenił: - Zawsze wiedziałem, że Szymon się oderwie od "Mam Talent". Od pierwszej edycji właściwie już się odrywał. To nigdy do końca nie był jego lot, jego program. Potraktował to trochę jako poligon doświadczalny, uczący go publicznych występów, zarządzania emocjami tłumu. Wszystkie te rzeczy, które w niedawnej debacie parlamentarnej wykorzystał, to są rzeczy, które nabył w tym programie. Patrząc na niego teraz, jak występuje jako polityk, widzę gościa, który jeszcze 15 lat temu był… Przepraszam, Szymon, kocham Cię, ale byłeś drewnem no, byłeś Pinokiem telewizyjnym. A teraz jako człowiek, który się nieprawdopodobnie szybko uczy, jest przeinteligentny i bardzo bystry, od pierwszej edycji obserwował, jak to się robi, z jakich to jest śrubek poskładane - komentował.

Zdaniem Prokopa Hołownia poradzi sobie w polityce: - Ja bardzo ufam ocenie Szymona. Wiem, że to, co on robi, że po pierwsze wynika z dobrych intencji. Wierzę w to, że jest w polityce dla dobrych intencji. A po drugie, że on wie, co robi. Że nie robi ruchów przypadkowych. Przypomnijmy, że Szymon Hołownia jest typowany na nowego marszałka Sejmu.

Szymon Hołownia i Marcin Prokop prywatnie

Mało kto wie, ale Szymon Hołownia i Marcin Prokop są ze sobą tak bardzo zżyci, że gdy Hołownia brał ślub z Urszulą Brzezińską to właśnie kolegę z "Mam Talent" poprosił o to, by został jego świadkiem na ślubie.