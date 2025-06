Ikona stylu przerwała milczenie na temat Marty Nawrockiej. Postawiła sprawę jasno

Marta Nawrocka niebawem będzie pierwszą damą. W jej życiu zmieni się niemal wszystko! Chociaż pierwsza dama w Polsce nie ma oficjalnego stanowiska, to zwyczajowo jest tak, że towarzyszy mężowi w ważnych uroczystościach, podróżuje z nim poza Polską, przyjmuje gości w Pałacu.

Ale też sama działa, ma swoje zajęcia, plany i kalendarz spotkań. Jednym z wzorów pierwszych dam w Polsce, jest od lat Jolanta Kwaśniewska, uważana za ulubienicę Polaków. Wielu miłośników miała też Maria Kaczyńska, Anna Komorowska czy jeszcze obecna prezydentowa Agata Duda. Każda z nich działała i wypełniała swoje zdania perfekcyjnie! Oczywiście przed Nawrocką wiele nowości, ale z pewnością poradzi sobie ze wszystkim!

Rozenek-Majdan o stylu Marty Nawrockiej. Daje jej czas

Jako pierwsza dama będzie też musiała przywyknąć do tego, że oczy wszystkich Polaków będą zwrócone właśnie na nią, nie tylko w kontekście działalności, ale i image. O sprawy mody w kontekście nowej pierwszej damy została zapytana ikona stylu, której rady ceni wiele Polek, Małgorzata Rozenek-Majdan. Ona sama przeszła wielką metamorfozę, szukała swojej drogi w modzie i stylu.

W rozmowie z Jastrząbpost oceniła styl Nawrockiej, podkreślając, że co prawda jeszcze nie było wielu okazji, by go poznać, a w kampanii wyborczej stawia się przede wszystkim na wygodę, co jest zrozumiałe i jasne:

Bardzo ciężko go określić, bo jeszcze tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wielu jego próbek. Kampania prezydencka to jest taki czas, w którym chyba bardziej wygoda jest na pierwszym miejscu niż jakieś stylizacje zewnętrzne. Dajmy czas, zobaczmy jak pani prezydentowa będzie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej - przyznała.

Gwiazda sprzed lat radzi Nawrockiej. Stawia za wzór pierwszą damę Francji

Nieco więcej na temat stylu i porad dla Nawrockiej, wypowiedziała się inna gwiazda, Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z portalem Jastrząbpost. Jej zdaniem dobrym tropem jest styl prezydentowej Francji:

- Gdybym miała podpowiedzieć, w jakim kierunku powinna pójść, to chciałoby się powiedzieć, że w kierunku pani Macron, ale przypuszczam, że polskie pierwsze damy nie mają takiego budżetu, żeby się tak ubierać, bo jednak pani Macron ubiera się w wyjątkowe kreacje ze światowych domów mody jak YSL, Chanel itp. (..) Nowa pierwsza dama musi sobie określić swój styl. Jeśli go nie ma, to powinna poprosić dobrych fachowców, żeby jej w tym pomogli - przyznała Bojarska-Ferenc. I właśnie tą normalnością ma szansę zdobyć serca Polaków!

