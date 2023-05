Ile kosztuje msza w Częstochowie i Licheniu? Tego sam diabeł by nie zniósł!

Cenniki kościelne. Dymitr Błaszczyk osobiście to sprawdził

W polskim internecie co chwila pojawiają się różne mniej lub bardziej wiarygodne głosy oburzenia na "cenniki" kościelne. Niedawno w "Gazecie Wyborczej" obliczyli, ile przeciętny polski katolik rocznie wrzuca w kościele na tacę. Bez wątpienia wielu jest księży, którym grzech pazerności obcy nie jest, ale też w niezliczonej ilości parafii "co łaska" naprawdę znaczy "co łaska". Jak wygląda sytuacja z płaceniem za msze w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze i w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej? Wydawać by się mogło, że akurat w Częstochowie i w Licheniu liczą sobie jak za zboże. Osobiście postanowił to sprawdzić popularny youtuber Dymitr Błaszczyk, który niedawno dowiadywał się o koszt wynajęcia popularnych zespołów disco-polo. To, co udało mu się ustalić w kościołach, zdenerwowałoby samego diabła! A właściwie to jego wkurzyłoby najbardziej.

Ile kosztuje msza w Licheniu i Częstochowie? Youtuber pozytywnie zaskoczony

W Licheniu Dymitr Błaszczyk dowiedział się, że za mszę indywidualną zapłacić trzeba około 60 złotych. - Myślałem, że kwota, którą usłyszę dzwoniąc do Bazylikę Licheńską, będzie zdecydowanie większa. Myślałem, że będzie to jakieś 150 zł. Jeśli chcielibyśmy, aby odprawiają była tzw. msza gregoriańska, na którą składa się 30 mszy indywidualnych, odprawianych codziennie, to musielibyśmy uiścić ofiarę w wysokości 1900 zł. Czyli jedna msza wychodzi 63 zł - wyliczył youtuber cytowany przez portal o2.pl. Jednak, to, co usłyszał na Jasnej Górze w Częstochowie, musiało go naprawdę zszokować! - Zawsze jest ofiara dowolna - zaznaczył rozmawiający z Błaszczykiem ksiądz. - Tutaj najbardziej odczułem, że za free wszystko by było odprawione. Kompletnie nie dało się odczuć, że "no wie pan msze święte są odprawiane za jakiś skromny chociaż datek". Tutaj dobrowolnie, jak pan uważa, my i tak odprawimy mszę - relacjonował youtuber.

