Europoseł od Ziobry wybrał się na wielkie zakupy. Stroi się na unijne salony. Fiu, fiu! [ZDJĘCIA]

Kwaśniewska dusiła to w sobie. Po latach wyznała prawdę o "Tańcu z gwiazdami". Niewiarygodne!

mogło dojść do tragedii!

Biedroń i Śmiszek jadą razem do Brukseli. Złożyli deklarację: nie będziemy się lenić!

Wybory do Parlamentu Europejskiego już dawno za nami. W Brukseli pojawią się nie tylko polityczni wyjadacze, jak była premier Beata Szydło, ale także zupełnie nowi, młodzi politycy. Niemałym zaskoczeniem okazał się dla niektórych mandat europosła dla posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Jak się okazuje, czasem sami zainteresowani nie byli gotowi na sukces w wyborach! Przykładem może być Jacek Ozdoba, który uznał, że musi odświeżyć garderobę przed wyjazdem z Polski. - Nie byłem przygotowany na wygraną w wyborach - przyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk postanowił wybrać się do galerii handlowej, gdzie odwiedził sklep z elegancką odzieżą męską. Do wyboru miał mnóstwo krawatów w niemal każdym kolorze i barwne skarpetki. Wybór na pewno nie był łatwy, ale w końcu europoseł zdecydował się na konkretne krawaty.

To jednak nie wszystko. W końcu swoje ubrania trzeba mieć w czym zabrać! Następnym przystankiem był sklep z walizkami. Choć w ofercie było wiele kolorowych i skomplikowanych modeli, Jacek Ozdoba postawił na uniwersalną klasykę, czyli czarną walizkę z dodatkowymi kieszeniami na klapie.

To już ostatnie chwile, żeby dobrze się przygotować do wyjazdu i skompletować bagaż. Już niebawem politycy będą się przygotowywać do funkcji europosła.

- Szukając promocji kupiłem kilka krawatów i walizkę. Już od tego tygodnia zapoznajemy się z nowymi obowiązkami w Brukseli – powiedział nam Jacek Ozdoba.

Sonda Czy głosowałaś/-eś w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Tak Nie