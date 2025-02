i Autor: Super Express Jacek Sasin

polityk mocno schudł

Jacek Sasin walczy o utrzymanie wagi: Boję się efektu jo-jo

To była zdumiewająca metamorfoza. Były wicepremier w rządzie PiS Jacek Sasin (56 l.) dzięki diecie i aktywności fizycznej zrzucił niemal 40 kg. Teraz obawia się jednak, czy uda mu się utrzymać figurę i formę. - Efekt jo-jo jest wielkim zagrożeniem. Robię wszystko, by do niego nie dopuścić – mówi nam polityk.