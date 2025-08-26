Jacek Sasin, znany polityk Prawa i Sprawiedliwości, przeszedł spektakularną metamorfozę. Były minister zaskoczył opinię publiczną, prezentując nową, szczuplejszą sylwetkę. Jak sam przyznaje, kluczem do sukcesu była zmiana nawyków żywieniowych i wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Co dokładnie zrobił Jacek Sasin, by zrzucić zbędne kilogramy?

Wizyta u dietetyka i zmiana nawyków żywieniowych

Jacek Sasin, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przez wiele lat charakteryzował się bardzo intensywnym stylem życia. Przez to, że poświęcał dużo czasu na pracę, jadł w sposób niesystematyczny i nie dbał o ćwiczenia, zaczął przybierać na wadze. Jak niegdyś przyznał, w stołówce rządowej łatwo było zjeść za dużo i w konsekwencji doprowadzić do nadwagi. Kiedy jego waga osiągnęła poziom, który zaczął zagrażać jego zdrowiu, zdecydował się podjąć kroki w celu poprawy swojej sylwetki.

Decydującym momentem dla Jacka Sasina okazała się konsultacja z dietetykiem. Specjalista przedstawił mu jasny i efektywny program żywieniowy, który zakładał spożywanie mniejszych porcji w regularnych odstępach czasu oraz wyeliminowanie z diety słodyczy, jasnego pieczywa i tłustych gatunków mięs. - Dziś nie mogę patrzeć na czekoladę, choć kiedyś ją uwielbiałem – przyznał Sasin w jednym z wywiadów. Jak doskonale widać, zmiana nawyków żywieniowych okazała się kluczowa w procesie odchudzania.

Aktywność fizyczna i spektakularny efekt

Równie istotna w procesie redukcji wagi okazała się aktywność fizyczna. Początkowo polityk skupił się na codziennych przechadzkach i marszach z kijkami. Zauważył, że wraz ze spadkiem wagi, ćwiczenia stawały się mniej wymagające, a pokonywane odległości – większe. Systematyczny ruch nie tylko przyczynił się do utraty nadwagi, ale również wpłynął pozytywnie na jego nastrój i ogólną sprawność fizyczną.

W przeciągu pół roku Jacek Sasin zredukował swoją wagę o 37 kg. Sprzyjała temu również modyfikacja jego codziennego funkcjonowania. Pełniąc funkcję posła opozycji, ma obecnie mniej zobowiązań, co ułatwia mu regularne spożywanie posiłków i częstsze uprawianie sportu. Choć tempo spadku wagi zwolniło, polityk postrzega to jako pozytywny sygnał. Uważa, że świadczy to o zbliżaniu się do prawidłowej wagi. Nie zamierza kontynuować odchudzania, aby, jak sam mówi, "nie wyglądać jak skoczek narciarski".

