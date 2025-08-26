Jacek Sasin wprost nie do poznania! Zgubił już prawie 40 kg w pół roku! Jak to zrobił?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-08-26 14:48

Powiedzieć, że jesteśmy pod wielkim wrażeniem, to nie powiedzieć nic! Mało tego, sądzimy, że można wręcz zastanowić się nad wprowadzeniem do słownika mowy potocznej sformułowania "schudnąć jak Jacek Sasin"! Prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości ni mniej, ni więcej, zrzucił w pół roku prawie 40 kilogramów! Jak przyznał, potrzebował "migających czerwonych lampek", by uświadomić sobie, że stawką jest jego zdrowie! Jak udało mu się osiągnąć tak imponującą redukcję? Poznaliśmy szczegóły, to te trzy rzeczy usunął ze swojego menu!

Jacek Sasin, znany polityk Prawa i Sprawiedliwości, przeszedł spektakularną metamorfozę. Były minister zaskoczył opinię publiczną, prezentując nową, szczuplejszą sylwetkę. Jak sam przyznaje, kluczem do sukcesu była zmiana nawyków żywieniowych i wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Co dokładnie zrobił Jacek Sasin, by zrzucić zbędne kilogramy?

Wizyta u dietetyka i zmiana nawyków żywieniowych

Jacek Sasin, polityk Prawa i Sprawiedliwości, przez wiele lat charakteryzował się bardzo intensywnym stylem życia. Przez to, że poświęcał dużo czasu na pracę, jadł w sposób niesystematyczny i nie dbał o ćwiczenia, zaczął przybierać na wadze. Jak niegdyś przyznał, w stołówce rządowej łatwo było zjeść za dużo i w konsekwencji doprowadzić do nadwagi. Kiedy jego waga osiągnęła poziom, który zaczął zagrażać jego zdrowiu, zdecydował się podjąć kroki w celu poprawy swojej sylwetki.

Zobacz: Palikot i Wojewódzki skazani! Śpiewak triumfuje! "Najwyższe grzywny w historii"

Decydującym momentem dla Jacka Sasina okazała się konsultacja z dietetykiem. Specjalista przedstawił mu jasny i efektywny program żywieniowy, który zakładał spożywanie mniejszych porcji w regularnych odstępach czasu oraz wyeliminowanie z diety słodyczy, jasnego pieczywa i tłustych gatunków mięs. - Dziś nie mogę patrzeć na czekoladę, choć kiedyś ją uwielbiałem – przyznał Sasin w jednym z wywiadów. Jak doskonale widać, zmiana nawyków żywieniowych okazała się kluczowa w procesie odchudzania.

Aktywność fizyczna i spektakularny efekt

Równie istotna w procesie redukcji wagi okazała się aktywność fizyczna. Początkowo polityk skupił się na codziennych przechadzkach i marszach z kijkami. Zauważył, że wraz ze spadkiem wagi, ćwiczenia stawały się mniej wymagające, a pokonywane odległości – większe. Systematyczny ruch nie tylko przyczynił się do utraty nadwagi, ale również wpłynął pozytywnie na jego nastrój i ogólną sprawność fizyczną.

Sprawdź: Szok w studiu TVN24 po tych słowach posłanki PiS. "Pani naprawdę to powiedziała?!"

W przeciągu pół roku Jacek Sasin zredukował swoją wagę o 37 kg. Sprzyjała temu również modyfikacja jego codziennego funkcjonowania. Pełniąc funkcję posła opozycji, ma obecnie mniej zobowiązań, co ułatwia mu regularne spożywanie posiłków i częstsze uprawianie sportu. Choć tempo spadku wagi zwolniło, polityk postrzega to jako pozytywny sygnał. Uważa, że świadczy to o zbliżaniu się do prawidłowej wagi. Nie zamierza kontynuować odchudzania, aby, jak sam mówi, "nie wyglądać jak skoczek narciarski".

Galeria poniżej: Kariera Jacka Sasina

Kariera Jacka Sasina
33 zdjęcia
Polityka SE Google News
Sonda
Jak oceniasz pracę Jacka Sasina?
J. SASIN: TRZASKOWSKI ROBI USTAWKĘ A NIE DEBATĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DIETA CUD
JACEK SASIN