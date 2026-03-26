Jak kiedyś mieszkał Karol Nawrocki? To tam toczyło się jego rodzinne życie

Karol Nawrocki przed prezydenturą wiódł zwyczajne życie w Gdańsku, spłacając kredyt za 60-metrowe mieszkanie.

Kontrowersje wzbudziła kawalerka, którą Nawrocki przejął za opiekę, a która ostatecznie trafiła do organizacji charytatywnej.

Obecnie prezydent Nawrocki, po remoncie Pałacu Prezydenckiego, zamieszkał w swojej oficjalnej rezydencji w Warszawie.

Jak wyglądały początki prezydenta i co kryje się za jego historią mieszkaniową?

Gdańskie początki. Kredyt, 60 metrów i życie "jak każdy"

Pierwsze mieszkanie Karola Nawrockiego to lokal o powierzchni około 60 metrów kwadratowych, zlokalizowany w gdańskiej dzielnicy Siedlce. To właśnie tam, zanim przeprowadził się do Warszawy, prezydent wiódł rodzinne życie. Nieruchomość została zakupiona pod koniec 2013 roku na rynku pierwotnym, a jej nabycie sfinansowano kredytem hipotecznym w wysokości ponad 571 tys. zł, udzielonym przez bank PKO BP.

Dla wielu Polaków jest to scenariusz doskonale znany, kredyt, nowe budownictwo i stopniowe urządzanie przestrzeni. W mediach społecznościowych pojawiały się zdjęcia, które przedstawiały wnętrze jako funkcjonalne i rodzinne, z jasnymi barwami, dużym stołem i kuchnią otwartą na salon. Brak tu oznak luksusu, co maluje obraz polityka, który przez lata funkcjonował w standardzie zbliżonym do przeciętnego kredytobiorcy. To świadectwo, że zanim przyszła prezydentura, życie Nawrockiego było mocno osadzone w realiach polskiej klasy średniej.

Druga nieruchomość. Niewielka przestrzeń z historią i misją

Oprócz głównego mieszkania, z Karolem Nawrockim wiąże się także historia mniejszej nieruchomości, kawalerki o powierzchni 28,5 m², również w Gdańsku. To mieszkanie, które w przeszłości było lokalem komunalnym i należało do Pana Jerzego. Podczas kampanii prezydenckiej temat wzbudził wiele kontrowersji. Mieszkanie było przepisane na Karola Nawrockiego za dożywotnią opiekę. Finalnie ta niewielka przestrzeń zyskała nowy, społeczny wymiar. Kawalerka, która wcześniej należała do Karola Nawrockiego, została ostatecznie przekazana organizacji charytatywnej i obecnie służy celom społecznym, wspierając potrzebujących w regionie.

Z Belwederu do Pałacu: Gdzie dziś mieszka prezydent Nawrocki?

Po objęciu urzędu Karol Nawrocki przeniósł się do Warszawy, początkowo zamieszkując w Belwederze. Ten historyczny obiekt pełnił funkcję tymczasowej rezydencji ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu w Pałacu Prezydenckim. Belweder, znany z tego, że już wcześniej gościł głowy państwa, oferował połączenie funkcji reprezentacyjnych z mieszkalnymi, zapewniając prezydenckiej rodzinie prywatność.

Po zakończeniu prac remontowych w głównym budynku, rodzina prezydenta Nawrockiego przeprowadziła się z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego jeszcze przed 11 listopada 2025 roku. Oznacza to, że dziś to właśnie Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu jest oficjalną rezydencją i domem urzędującej głowy państwa, w pełni pełniąc swoją rolę zarówno reprezentacyjną, jak i mieszkalną.

