Jaki naprawdę jest związek Karola i Marty Nawrockich? Wiele ujawniają ich znaki zodiaku

Karol Nawrocki urodził się 3 marca, a Marta Nawrocka obchodzi urodziny zaledwie cztery dni później - 7 marca. To oznacza, że oboje są zodiakalnymi Rybami, co zdarza się raczej rzadko. Ten znak zodiaku charakteryzuje duży romantyzm, skłonność do marzycielstwa i stawianie rodziny na pierwszym miejscu. Dzięki temu mogą stworzyć bardzo romantyczny, wręcz filmowy związek, w którym nigdy nie jest nudno.

Zalety związku dwóch Ryb

Pary, w których partnerzy są Rybami, często tworzą głęboką więź duchową i emocjonalną, potrafią też doskonale wyczuć swoje wzajemne potrzeby. Co więcej, będą stronić od konfliktów i zaciętych kłótni, a zamiast tego będą woleli na spokojnie porozmawiać.

Doskonale mogliśmy to obserwować w czasie kampanii wyborczej, gdy Marta Nawrocka zawsze była przy swoim mężu. Nie stronili też od publicznego okazywania swoich uczuć poprzez pocałunki, przytulanie i trzymanie się za ręce.

Dom dwóch Ryb najpewniej jest pełny ciepła, wyrozumiałości i wsparcia. To swoisty azyl, gdzie członkowie rodziny mogą odetchnąć i się zrelaksować. Ryby świetnie tworzą magiczną atmosferę ozdobami, świeczkami, kadzidełkami czy innymi elementami wystroju. Będę chronić swoje dzieci za wszelką cenę, co Nawroccy udowodnili, gdy na ich 7-letnią córkę Kasię wylała się fala hejtu po wieczorze wyborczym.

Kiedy małżonkowie są Rybami, nie tworzą sztywnych reguł i podziałów w swoim życiu, co doskonale widać w przypadku Nawrockich: oboje pracowali i realizowali się w swoich pasjach.

Ewentualne problemy

Ze względu na marzycielską naturę Ryb, w ich związku może brakować tendencji do twardego stąpania po ziemi, zajmowania się codziennymi sprawunkami czy podejmowania trudnych decyzji. Bywają także zapominalskie i roztargnione, dlatego powinni stosować różnego rodzaju notatki czy przypomnienia.

Z kolei ich wrażliwość i bezkonfliktowość może prowadzić do tłumienia emocji czy wręcz unikania trudnych tematów. Te z kolei mogą być odkładane, aż staną się poważnym problemem.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszkają Karol i Marta Nawroccy: