Jaki telefon ma Jarosław Kaczyński? Nie da się go zhakować

„Prezes ma Nokię”. Internet nie przestaje pytać

Hasło „telefon Kaczyńskiego” regularnie pojawia się w Google Trends i mediach społecznościowych. Zainteresowanie wzrasta zwłaszcza po publicznych wystąpieniach lidera PiS, gdy na zdjęciach widać go z... maleńkim, plastikowym telefonem bez ekranu dotykowego.

Jak donoszą serwisy takie jak Spider’s Web, Komputer Świat czy Fakt, prezes Prawa i Sprawiedliwości od lat korzysta z Nokii 3310 (edycja 2017) – klasycznego „feature phone’a”, który pozwala jedynie na dzwonienie, pisanie SMS-ów i... grę w węża.

„Nie da się mnie podsłuchać” – żart czy strategia?

Jarosław Kaczyński wielokrotnie sugerował, że wybór prostego telefonu komórkowego to świadoma decyzja. W wywiadach i rozmowach sejmowych miał mówić z przekąsem, że Pegasus go nie ruszy, bo „na tej Nokii nie ma gdzie go zainstalować”.

W czasach afery z podsłuchami opozycji, to stwierdzenie zyskało wręcz legendarny status. Przeciwnicy go wyśmiewali, sympatycy przyklaskiwali. Tak czy inaczej – Nokia 3310 Kaczyńskiego stała się symbolem cyfrowej odporności.

Dlaczego ten temat ciągle wraca?

Powód jest prosty: Kaczyński i nowoczesna technologia to temat, który fascynuje. Internauci nie mogą uwierzyć, że jedna z najważniejszych osób w państwie nadal nie używa smartfona. Nie odbiera e-maili, nie używa Messengera, nie ma WhatsAppa ani Instagrama. A mimo to rządzi – i to skutecznie.

W dobie cyfrowego przeładowania, wielu widzi w tym wręcz manifest: technologia nie jest niezbędna, by trzymać władzę.

Czy Nokia 3310 wróci do łask dzięki prezesowi?

Co ciekawe, po ujawnieniu, z jakiego telefonu korzysta Kaczyński, w 2019 roku sprzedaż Nokii 3310... wzrosła. Nie brakowało komentarzy typu: „Skoro Kaczyński nie ufa smartfonom, to może coś w tym jest?”.

Bezpieczeństwo, prostota, zero aplikacji śledzących – brzmi kusząco, prawda? W dobie ciągłych aktualizacji, podsłuchów i aplikacji szpiegujących dane, Nokia 3310 to jak cyfrowa samotnia.

