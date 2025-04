Jakie dania lubi Andrzej Duda? Pierwsza dama wszystko opowiedziała

Andrzej Duda - wybory prezydenckie 2015

Andrzej Duda w 2015 roku, kandydując po raz pierwszy na urząd prezydenta, nie miał zbyt wielkich szans z Bronisławem Komorowskim. Pokazywały to sondaże, które na początku nie były zbyt łaskawe dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Wielu komentatorów zastanawiało się, czy urzędujący prezydent wygra już pierwszej turze, czy potrzebne będzie kolejne głosowanie. A jednak kolejne miesiące przyniosły totalny zwrot. Andrzej Duda zaczął piąć się w kolejnych sondażach i w pierwszej turze udało mu się wygrać z Bronisławem Komorowskim. Dwa tygodnie później, pokonał swego rywala po raz drugi i został prezydentem Polski.

W 2020 roku Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego i został wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję.

Ulubione potrawy Andrzeja Dudy

Od samego początku Agata Duda wspierała swego męża w kampanii. Udzieliła nawet obszernego wywiadu w specjalnej partyjnej gazetce Prawa i Sprawiedliwości, gdzie opowiedziała o swoim małżeństwie i uchyliła rąbka tajemnicy na temat ulubionych dań Andrzeja Dudy. Jak wymieniła Agata Duda, należą do nich potrawy z grilla, ryby, żurek oraz ruskie pierogi. Jak dodała, jej mąż jada również kozie sery, co ona sama uznaje za "dziwną rzecz". Żona prezydenta w wywiadzie komplementowała męża za wiele bardzo wartościowych cech.

- Można by powiedzieć, że Andrzej posiada komplet tych cech, które według mnie powinien posiadać ojciec rodziny. Jest przede wszystkim człowiekiem bardzo słownym. Daje mi i córce poczucie bezpieczeństwa. (...) - Jestem przekonana, że Andrzej dołoży wszelkich starań, by dotrzymać zobowiązań, które składa teraz. On przywiązuje wielką wagę do danego słowa, uważa je za świętość. To chyba część jego góralskiej natury - mówiła Agata Duda w 2015 roku.

