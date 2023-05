Jakie wykształcenie ma Szymon Hołownia? Przeżyliśmy szok! Polityk zupełnie się tym nie chwali

Jakie wykształcenie ma Szymon Hołownia? Totalny szok

Szymon Hołownia na kilka miesięcy przed wyborami podjął konkretną współpracę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef PSL i lider Polski 2050 na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi 2023 podpisali umowę koalicyjną, chcą być "trzecią drogą" dla wyborców. O Szymonie Hołowni znów jest głośno, dlatego warto przypomnieć jego sylwetkę oraz to, jakie ma wykształcenie, szczególnie teraz, gdy za chwilę startują matury.

Szymon Hołownia pochodzi z Białegostoku, tam ukończył Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Po szkole średniej studiował w SWPS w Warszawie, ale studiów nie ukończył. To oznacza, że Szymon Hołownia ma wykształcenie średnie, co też można przeczytać w oficjalnych danych na PKW. Co prawda Szymon Hołownia studiował przez 5 lat, ale jednak dyplomu nie posiada. Dwukrotnie też chciał się kształcić na zakonnika. Jak widać, to, że nie ukończył studiów dziennikarskich nie przeszkodziło mu, by przez lata pracować jako dziennikarz.

Kim jest Szymon Hołownia?

Szymon Hołownia przez wiele lat był znany jako prowadzący show Mam Talent, gdzie towarzyszył mu Marcin Prokop. Panowie się przyjaźnili do tego stopnia, że Prokop był świadkiem na ślubie Hołowni. To w tym programie Hołownia dopingował uczestników przed występami. Dał się poznać także jako założyciel fundacji charytatywnych. Był też znany z tego, że jest publicystą i pisze książki. Swoje teksty publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Rzeczpospolitej” czy „Newsweeku”, pracował w programie religia.tv. Można więc podejrzewać, że z wykształcenia jest dziennikarzem.