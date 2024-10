Była europosłanka teraz jest nie do poznania! Nowa fryzura Beaty Mazurek. Zaliczyła glow up

Jan Maria Rokita był jednym z najbardziej znanych polityków. Często gościł w mediach, komentował polityczną rzeczywistość, a dodatkowo kilkanaście lat temu był nazywany przedstawiany jako "premier z Krakowa", co jednak nigdy się nie ziściło. Czasem Rokita stawał się bohaterem przeróżnych wydarzeń, tak było np. wtedy, gdy doszło do incydentu w czasie lotu. Rokita zaczął wołać "Niemcy mnie biją", gdy został poproszony o opuszczenie pokładu samolotu. Jednak to dawne dzieje, dziś były poseł wiedzie spokojne życie z dala od wielkiej polityki.

Kilka lat temu pojawił się w programie "Poza Polityką" telewizji Republika, w którym opowiedział o tym, jak teraz żyje. Okazji się, że znalazł swoje miejsce na ziemi, kupił hektar pola z domkiem w starym stylu, który wyremontował. Tam ma ciszę, spokój, może pisać, a także uprawiać róże, a ma ich już sto krzaków. Planuje też założenie pasieki i zająć się pszczelarstwem. - Znalazłem takie miejsce, w którym czuję się dobrze. Robię to, co sprawia mi życiową satysfakcję: czytam, piszę, uczę studentów - opowiadał Rokita w programie.

Jan Maria Rokita jest zupełnie nie do poznania

To jednak, co od razu wrzuca się w oczy widać, że Rokita przeszedł metamorfozę. Ostatnio zaś gościł w programie Bogdana Rymanowskiego na You Tube i jak widać - z brodą się nie pożegnał. Długa i gęsta broda sprawia, że Jan Maria Rokita przypomina św. Mikołaja. Zresztą, samo zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

