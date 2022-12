Słodkie, jak Tomasz Lis nazywa swoją ukochaną! To musi być wielka miłość

Kulisy rozwodów kościelnych. "Zapłacę i powiem, co trzeba". Adwokat kościelny odkrywa prawdę

Jak to się załatwia?

- Nasza misja to z jednej strony właśnie afirmacja wartości rodzinnych, a z drugiej strony pomoc w rozpoznawaniu i uświadamianiu zagrożeń z którymi rodzina dziś się mierzy. W sposób szczególny odnosi się to do zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym - czytamy w opisie serwisu Afirmacja.info.

Na ich stronie internetowej znajdują się m.in. artykuły: "Ile dzieci chcą mieć Polacy? Zobacz dane z rządowego raportu", "Pedofilia i pornografia zbyt łatwo dostępna na TIK – TOK", czy "„Aborcja to Zabójstwo” – obywatele złożyli ustawę do Sejmu". Jest także zaproszenie na... koncert kolęd granych przez rodzinę Pospieszalskich, który odbędzie się 30 grudnia w warszawskim Kościele św. Krzyża (wstęp wolny).

Przypomnijmy, że Jan Pospieszalski po zniknięciu z TVP prowadził swój program na YouTube (zawiesił go w kwietniu br.) i w PCH24.TV. Prosił także o wsparcie finansowe za pośrednictwem Patronite i Zrzutka. We wrześniu 2021 roku zebrał zaledwie 788 zł stałego comiesięcznego finansowania.