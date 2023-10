Janina Ochojska proponuje nowe święto 15 października. „Cały naród piecze kaczkę”

To już niedługo

Janina Ochojska często wzbudza spore emocje swoimi postami na Twitterze. Tym razem jednak udostępniła grafikę, która zdecydowanie nie wszystkim przypadła do gustu. Na grafice widać upieczony drób w otoczeniu warzyw i polskiej flagi. „15 X Narodowy Dzień Dziękczynienia. Cały Naród pieczę kaczkę”.

- Pomysł mi się bardzo podoba. Będzie przypominać nie tylko ten ważny dzień w historii Polski, ale pozwoli pamiętać o zobowiązaniach jakie podjęliśmy wobec całego Narodu. Temat podjęło już sporo moich przyjaciół, nawet jeżeli nie będzie to oficjalne państwowe Święto Dziękczynienia – napisała europosłanka.

Warto pamiętać, że w wyborach 15 października opozycja zdobyła co prawda mniej głosów w ujęciu procentowym, ale za to obecnie przysługuje jej więcej mandatów. To oznacza, że PiS nie ma większości w Sejmie i może stracić władzę.

Pomysł świętowania wyborów nie spodobał się jednak innym politykom. Krytycznie odniosła się do niego między innymi posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. „Szczerze to to jest żenujące” – komentowała.

Post Janiny Ochojskiej skomentował także Jacek Sasin z PiS. „To jest tak głupie, że sprawdziłem, czy to nie fake. Nie, to nie fake. To europosłanka od Tuska” – stwierdził.

„Osiem gwiazdek nie wystarcza. Przekraczają kolejne granice. Co dalej?” – dodała Ana Zalewska z PiS.

